Major League Baseball box scores for Friday, May 6, 2022

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Edman 2b 4 0 1 0 0 1 .322 Goldschmidt 1b 2 0 0 0 2 1 .269 Arenado 3b 4 0 1 0 0 0 .344 O'Neill lf 4 0 0 0 0 3 .204 Yepez dh 4 0 1 0 0 2 .455 1-Donovan pr-dh 0 1 0 0 0 0 .167 Dickerson rf 3 1 1 0 0 2 .188 Carlson rf 1 0 1 1 0 0 .209 Knizner c 4 0 0 0 0 2 .225 Bader cf 4 1 1 2 0 0 .224 DeJong ss 3 0 0 0 0 2 .114 Totals 33 3 6 3 2 13

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. rf 2 0 0 0 0 1 .000 a-Slater ph-cf 2 0 0 0 0 1 .256 Yastrzemski cf 2 0 0 0 0 2 .273 b-Ruf ph-lf 2 0 1 2 0 1 .188 Flores 1b 4 0 0 0 0 1 .267 Pederson dh 4 0 0 0 0 1 .277 Crawford ss 3 0 2 0 1 0 .236 Estrada 2b 4 0 2 0 0 0 .240 González lf-rf 4 1 1 0 0 0 .325 Vosler 3b 2 0 1 0 1 0 .286 Bart c 3 1 0 0 0 2 .176 Totals 32 2 7 2 2 9

St. Louis 000 020 001 3 6 0 San Francisco 000 020 000 2 7 0

a-grounded out for Wade Jr. in the 5th. b-singled for Yastrzemski in the 5th.

1-ran for Yepez in the 9th.

LOB – St. Louis 5, San Francisco 5. 2B – Arenado (9), Yepez (3), Crawford (5). 3B – Edman (2). HR – Bader (2), off Cobb. RBIs – Bader 2 (7), Carlson (5), Ruf 2 (6). CS – Crawford (1).

Runners left in scoring position – St. Louis 4 (Yepez 2, Arenado, Bader); San Francisco 2 (Estrada, Vosler). RISP – St. Louis 1 for 6; San Francisco 1 for 6.

Runners moved up – Slater. GIDP – González.

DP – St. Louis 1 (Edman, DeJong, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hicks 4⅓ 3 2 2 2 5 68 3.78 Cabrera 2⅔ 3 0 0 0 0 28 2.31 Helsley, W, 1-0 1 0 0 0 0 4 26 0.00 Gallegos, S, 6-7 1⅔ 1 0 0 0 0 6 5.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5⅔ 3 2 2 1 8 74 4.80 Brebbia 1⅔ 0 0 0 0 2 14 1.50 Hjelle 1⅔ 0 0 0 0 1 11 0.00 Rogers 1 0 0 1 0 16 2.53 Doval, L, 0-1 1⅓ 2 1 1 0 2 16 3.09

Inherited runners-scored – Cabrera 2-2, Helsley 1-0, Doval 2-0.

Umpires – Home, Doug Eddings; First, Roberto Ortiz; Second, Junior Valentine; Third, Bill Miller.

T – 2:52. A – 28,898 (41,915).