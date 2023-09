Major League Baseball box scores for games of Sept. 25, 2023

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Bogaerts ss 4 1 2 0 0 1 .283 Tatis Jr. rf 4 0 2 0 0 0 .264 Soto lf 4 0 1 0 0 1 .273 Machado dh 4 0 2 1 0 0 .255 Kim 3b 4 0 0 0 0 2 .264 Choi 1b 4 0 0 0 0 0 .000 1-Azocar pr 0 0 0 0 0 0 .238 Batten 2b 2 0 0 0 0 1 .267 e-Profar ph 1 0 0 0 0 0 .276 Grisham cf 3 0 0 0 0 2 .197 Sullivan c 3 0 2 0 0 0 .222 Totals 33 1 9 1 0 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 3 0 3 0 0 0 .258 Estrada 2b 4 0 0 0 0 1 .275 Matos lf 3 0 0 0 0 0 .256 a-Yastrzemski ph-rf 1 0 0 0 0 0 .243 Davis 1b 3 0 1 0 0 1 .246 b-Wade Jr. ph-1b 0 0 0 0 1 0 .262 Luciano ss 2 1 1 0 2 0 .320 Haniger dh 3 0 1 0 0 1 .207 c-Pederson ph-dh 0 1 0 0 1 0 .243 Bailey c 4 0 0 0 0 2 .241 Ramos rf 3 0 0 0 0 1 .204 d-Conforto ph-lf 1 0 1 2 0 0 .243 Fitzgerald 3b 4 0 0 0 0 1 .333 Totals 31 2 7 2 4 7

San Diego 100 000 000 1 9 0 San Francisco 000 000 02x 2 7 0

a-flied out for Matos in the 8th. b-walked for Davis in the 8th. c-intentionally walked for Haniger in the 8th. d-singled for Ramos in the 8th. e-grounded out for Batten in the 9th.

1-ran for Choi in the 9th.

LOB – San Diego 6, San Francisco 10. 2B – Tatis Jr. (33), Slater (7), Luciano (2). RBIs – Machado (89), Conforto 2 (56).

Runners left in scoring position – San Diego 1 (Profar); San Francisco 5 (Bailey, Ramos, Davis, Fitzgerald, Matos). RISP – San Diego 1 for 7; San Francisco 1 for 9.

Runners moved up – Kim, Estrada, Bailey. LIDP – Kim. GIDP – Machado, Tatis Jr..

DP – San Francisco 3 (Matos, Estrada, Matos; Estrada, Luciano, Davis; Estrada, Luciano, Davis).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Snell 6 4 0 0 2 7 100 2.25 Cosgrove, H, 6 ⅔ 1 0 0 0 0 12 1.85 Suarez, L, 4-3, BS, 0-3 1⅓ 2 2 2 2 0 35 4.21

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 10-13 9 9 1 1 0 7 110 3.35

Inherited runners-scored – Suarez 1-0. IBB – off Suarez (Pederson). HBP – Webb (Batten), Snell (Slater).

Umpires – Home, Mark Carlson; First, Tripp Gibson; Second, Brennan Miller; Third, Dan Bellino.

T – 2:23. A – 28,557 (41,915).