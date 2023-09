Major League Baseball box scores for games of Thursday, Sept. 28, 2023

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 4 0 0 0 0 1 .276 Seager ss 4 0 1 0 0 2 .332 Lowe 1b 4 0 0 0 0 2 .263 García rf 3 1 1 1 1 1 .245 Jung 3b 3 0 0 0 0 0 .269 Heim c 3 0 0 0 0 1 .260 Garver dh 3 0 0 0 0 1 .278 Taveras cf 3 1 1 1 0 0 .269 Carter lf 3 0 0 0 0 1 .302 Totals 30 2 3 2 1 9

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Crawford ss 5 0 2 2 0 0 .265 Rodríguez cf 4 1 1 1 0 1 .280 Suárez 3b 4 0 1 0 0 2 .232 T.Hernández rf 4 0 0 0 0 2 .259 Raleigh c 4 1 2 0 0 0 .237 Moore lf 3 1 1 0 1 1 .210 France 1b 3 0 0 0 1 1 .249 Haggerty dh 1 0 0 0 2 0 .250 a-Ford ph 1 0 0 0 0 0 .228 Caballero 2b 3 0 1 0 0 1 .222 b-Rojas ph 1 0 0 0 0 0 .270 Totals 33 3 8 3 4 8

Texas 001 100 000 2 3 0 Seattle 000 100 002 3 8 0

Two outs when winning run scored.

a-flied out for Haggerty in the 9th. b-popped out for Caballero in the 9th.

LOB – Texas 2, Seattle 8. 2B – Suárez (28), Crawford (34). HR – Taveras (14), off Gilbert; García (39), off Gilbert; Rodríguez (32), off Montgomery. RBIs – Taveras (66), García (107), Rodríguez (103), Crawford 2 (61). SB – Haggerty (10).

Runners left in scoring position – Texas 0; Seattle 3 (France, Crawford, Moore). RISP – Texas 0 for 0; Seattle 1 for 9.

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 6 5 1 1 2 5 94 2.79 Heaney, H, 2 1 0 0 0 1 2 17 4.28 Leclerc, H, 8 1 0 0 0 0 1 9 2.75 Chapman, L, 2-3 2 2 2 1 0 8 3.72 J.Hernández, BS, 0-4 ⅔ 1 0 0 0 0 9 5.58

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gilbert 6 3 2 2 0 5 97 3.73 Campbell 1 0 0 0 1 1 14 3.04 Speier 1⅔ 0 0 0 0 3 20 3.88 Muñoz, W, 4-7 ⅓ 0 0 0 0 0 4 2.81

Inherited runners-scored – J.Hernández 3-2. WP – Montgomery, Chapman.

Umpires – Home, Ryan Blakney; First, Mark Carlson; Second, Tripp Gibson; Third, Brennan Miller.

T – 2:34. A – 43,817 (47,929).