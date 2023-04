Major League Baseball box scores for Monday, April 10, 2023

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 3 0 0 0 0 1 .298 González 2b 2 0 0 0 0 2 .200 Robert Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .333 Benintendi lf 4 1 1 0 0 0 .262 Vaughn dh 4 0 1 0 0 0 .270 Sheets 1b 3 1 1 0 0 0 .389 a-Burger ph-1b 0 0 0 0 1 0 .375 Grandal c 4 1 2 1 0 1 .300 Alberto 3b 4 1 1 3 0 0 .308 Colás rf 3 0 1 0 1 0 .306 Andrus 2b-ss 4 0 1 0 0 1 .167 Totals 35 4 8 4 2 6

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Moran p-p 0 0 0 0 0 0 --- Larnach lf-rf 5 0 1 1 0 3 .308 Miranda dh-3b 5 0 1 0 0 1 .200 Solano 1b 4 0 1 0 0 2 .292 Gordon 2b 4 1 0 0 0 0 .077 Farmer ss 4 0 0 0 0 3 .269 Wallner rf 1 1 0 0 1 0 .000 b-Buxton ph 1 0 0 0 0 1 .314 Castro 3b-lf 3 0 0 0 0 1 .000 Vázquez c 3 0 1 0 1 0 .333 Taylor cf 4 1 0 0 0 2 .171 Totals 34 3 4 1 2 13

Chicago 000 400 000 4 8 3 Minnesota 001 110 000 3 4 0

a-walked for Sheets in the 8th. b-struck out for Wallner in the 8th.

E – Alberto (1), Andrus (2), Sheets (1). LOB – Chicago 6, Minnesota 9. 2B – Vaughn (5), Grandal (3). HR – Alberto (1), off Maeda. RBIs – Grandal (5), Alberto 3 (4), Larnach (8).

Runners left in scoring position – Chicago 2 (Alberto, Colás); Minnesota 5 (Miranda, Castro, Farmer 2, Taylor). RISP – Chicago 2 for 7; Minnesota 1 for 7.

Runners moved up – Castro, Vázquez.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, W, 2-0 5⅔ 3 3 1 2 6 98 1.65 Lambert, H, 2 1⅔ 0 0 0 0 2 15 0.00 Graveman, H, 3 1⅔ 1 0 0 0 1 15 5.79 Bummer, H, 3 0 0 0 0 1 15 0.00 R.López, S, 2-2 1⅓ 0 0 0 0 3 21 7.71

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, L, 0-2 6⅔ 8 4 4 0 3 83 4.09 Thielbar 1⅔ 0 0 0 0 1 10 4.91 Moran 2⅔ 0 0 0 2 2 35 7.71

Inherited runners-scored – R.López 1-0. HBP – Cease 2 (Solano,Wallner), Bummer (Castro).

Umpires – Home, Mike Muchlinski; First, Sean Barber; Second, Alan Porter; Third, Jim Wolf.

T – 2:39. A – 12,078 (38,544).