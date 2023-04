Major League Baseball box scores for Monday, April 24, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 6 0 1 0 0 1 .272 Diaz 2b 4 0 0 0 0 3 .267 c-Capel ph-lf 2 0 1 0 0 0 .306 Rooker rf 4 2 2 3 2 1 .333 Aguilar 1b 4 2 3 2 0 0 .274 1-Wade pr-3b-ss 2 0 0 0 0 1 .083 Langeliers c 5 1 0 0 0 2 .217 Díaz 3b-1b-3b 4 1 1 0 1 1 .156 Pérez dh 3 1 2 0 0 1 .414 a-Peterson ph-dh 2 1 0 0 0 1 .186 K.Smith ss 2 1 1 3 0 0 .186 b-Noda ph-1b 1 2 1 2 1 0 .216 Kemp lf-2b 3 0 2 1 2 0 .178 Totals 42 11 14 11 6 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Ward lf 5 0 0 0 1 2 .216 Trout cf 6 1 1 0 0 2 .317 Ohtani dh 4 1 1 0 0 1 .265 Rendon 3b 5 1 2 2 0 2 .235 Renfroe rf 5 2 1 0 0 1 .270 Drury 1b 4 3 3 4 1 0 .211 Rengifo 2b 3 1 1 0 1 0 .197 Wallach c 4 1 2 2 0 0 .300 d-Thaiss ph 0 0 0 0 1 0 .125 Neto ss 4 0 2 2 0 0 .235 Totals 40 10 13 10 4 8

Oakland 232 000 001 3 11 14 1 Los Angeles 011 005 100 2 10 13 0

a-struck out for Pérez in the 8th. b-walked for K.Smith in the 9th. c-singled for Diaz in the 9th. d-walked for Wallach in the 10th.

1-ran for Aguilar in the 8th.

E – Langeliers (4). LOB – Oakland 9, Los Angeles 8. 2B – Pérez (2), Noda (2), Ohtani (3), Rendon (2), Neto (3), Renfroe (7). HR – Rooker 2 (6), off Suarez; Aguilar 2 (4), off Suarez; K.Smith (1), off Suarez; Drury (2), off Waldichuk; Wallach (2), off Waldichuk; Drury (3), off Familia. RBIs – Rooker 3 (14), Aguilar 2 (7), K.Smith 3 (5), Noda 2 (4), Kemp (7), Drury 4 (9), Wallach 2 (4), Rendon 2 (11), Neto 2 (3). SB – Wade (4). CS – Ohtani (2), Kemp (1). S – K.Smith.

Runners left in scoring position – Oakland 6 (Kemp, Langeliers 2, Wade 2, Peterson); Los Angeles 4 (Trout 4). RISP – Oakland 4 for 13; Los Angeles 5 for 11.

Runners moved up – Ward. GIDP – Renfroe.

DP – Oakland 1 (Diaz, K.Smith, Aguilar).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk 5⅓ 6 5 5 1 2 81 7.82 Kaprielian, BS, 0-1 2 2 2 2 2 25 12.94 Jackson 1⅔ 2 1 1 0 2 18 2.53 Oller, W, 1-0 2⅔ 1 0 0 0 1 26 9.18

Familia, S, 2-3 1 2 2 1 1 1 27 5.73 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Suarez 5 8 7 7 2 5 80 10.26 Davidson 2 1-3 2 0 0 0 3 37 2.40 Wantz, H, 1 2-3 0 1 1 2 2 23 0.84 Barría, L, 1-1, BS, 0-1 2 4 3 2 2 1 35 4.05

Inherited runners-scored – Kaprielian 1-1, Wantz 1-0, Barría 2-1. IBB – off Barría (Rooker). HBP – Waldichuk (Rengifo), Familia (Neto). WP – Kaprielian.

Umpires – Home, Nate Tomlinson; First, Sean Barber; Second, Jim Wolf; Third, Mike Muchlinski.

T – 3:25. A – 23,814 (45,517).