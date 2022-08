Major League Baseball box scores for Monday, Aug. 22, 2022

New York (N) AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 0 1 0 0 0 .265 Marte rf 4 0 0 0 0 0 .293 Lindor ss 4 0 1 0 0 1 .273 Alonso 1b 4 1 0 0 0 0 .268 Vogelbach dh 4 1 1 2 0 1 .241 McNeil 2b 3 0 0 0 0 0 .319 Canha lf 3 0 0 0 0 1 .273 Baty 3b 2 0 0 0 1 0 .125 McCann c 2 0 1 0 0 1 .181 a-Naquin ph 1 0 0 0 0 1 .243 Nido c 0 0 0 0 0 0 .224 Totals 30 2 4 2 1 5

New York (A) AB R H BI BB SO Avg. Benintendi lf 3 1 2 2 0 0 .303 Judge cf 4 1 2 1 0 1 .295 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 2 .221 LeMahieu dh 3 0 1 1 0 0 .281 Donaldson 3b 4 0 0 0 0 1 .221 Cabrera 2b 3 0 0 0 1 0 .136 Trevino c 4 0 0 0 0 0 .265 Kiner-Falefa ss 3 2 2 0 0 0 .268 Gonzalez rf 2 0 0 0 0 0 .202 Totals 30 4 8 4 1 4

New York (N) 000 000 200 2 4 1 New York (A) 101 010 10x 4 8 1

a-pinch hit for McCann in the 8th.

E – Lindor (9), Cabrera (1). LOB – New York (N) 3, New York (A) 6. 2B – Kiner-Falefa (17), Benintendi (22). HR – Vogelbach (16), off Germán; Judge (47), off Scherzer. RBIs – Vogelbach 2 (49), LeMahieu (45), Judge (103), Benintendi 2 (48). SF – LeMahieu. S – Gonzalez.

Runners left in scoring position – New York (N) 0; New York (A) 2 (Rizzo 2). RISP – New York (N) 0 for 1; New York (A) 2 for 6.

Runners moved up – Judge. GIDP – Marte, Alonso.

DP – New York (A) 2 (Donaldson, Cabrera, Rizzo; Cabrera, Rizzo).

New York (N) IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, L, 9-3 6 7 4 4 1 3 101 2.33 May ⅓ 0 0 0 0 1 3 6.89 Givens 1⅔ 1 0 0 0 0 15 3.83

New York (A) IP H R ER BB SO NP ERA Germán, W, 2-2 6⅓ 4 2 1 0 3 86 3.89 Marinaccio, H, 4 1⅓ 0 0 0 1 1 21 1.72 Loáisiga, S, 1-2 1⅓ 0 0 0 0 1 12 5.76 Inherited runners-scored_May 2-0, Loáisiga 1-0. HBP_Germán (Nimmo), Scherzer (Benintendi). ⅔

Umpires – Home, Lance Barrett; First, Alfonso Marquez; Second, Ramon De Jesus; Third, Dan Merzel.

T – 2:48. A – 48,760 (47,309).