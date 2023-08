Major League Baseball box scores for Monday, Aug. 28, 2023

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Marte 3b 4 0 0 0 0 2 .207 Senzel lf-rf 4 1 1 0 0 1 .220 De La Cruz ss 4 0 1 1 0 2 .245 Steer 2b 4 0 0 0 0 3 .268 Encarnacion-Strand 1b 4 0 1 0 0 1 .235 Friedl cf 3 0 1 0 1 0 .274 Fairchild rf 1 0 0 0 1 1 .228 c-Martini ph-lf 2 0 1 0 0 0 .353 Maile c 2 0 1 0 0 0 .238 d-Benson ph 1 0 0 0 0 1 .271 Stephenson c 0 0 0 0 0 0 .247 Hopkins dh 3 0 0 0 0 3 .171 Totals 32 1 6 1 2 14

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 2 1 1 0 0 1 .259 a-Meckler ph-cf 1 0 1 1 1 0 .294 Estrada 2b 3 1 1 0 1 0 .273 Flores dh 4 0 1 1 0 0 .296 Davis 1b 4 1 2 0 0 2 .249 Bailey c 3 0 1 1 1 1 .257 DeJong ss 3 0 0 1 0 3 .150 Ramos lf 2 0 0 0 0 2 .208 b-Pederson ph-lf 2 1 1 0 0 0 .244 Schmitt 3b 2 0 0 0 1 0 .197 Matos rf 4 0 0 0 0 3 .249 Totals 30 4 8 4 4 12

Cincinnati 000 000 010 1 6 0 San Francisco 102 001 00x 4 8 1

a-walked for Slater in the 4th. b-singled for Ramos in the 6th. c-singled for Fairchild in the 7th. d-struck out for Maile in the 7th.

E – DeJong (1). LOB – Cincinnati 6, San Francisco 8. 2B – Encarnacion-Strand (4), De La Cruz (12), Flores (20), Bailey (17), Meckler (1). RBIs – De La Cruz (34), Flores (49), Bailey (43), DeJong (5), Meckler (2). SF – DeJong. S – Schmitt.

Runners left in scoring position – Cincinnati 3 (Benson, Hopkins, Steer); San Francisco 6 (Estrada, Flores 2, Ramos 3). RISP – Cincinnati 1 for 5; San Francisco 3 for 11.

Runners moved up – Maile, Estrada.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Abbott, L, 8-4 3⅓ 5 3 3 3 6 85 3.35 Farmer 1⅔ 0 0 0 1 3 26 3.73 Law 1 2 1 1 0 1 15 2.80 Duarte 2 1 0 0 0 2 29 3.48

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Harrison, W, 1-0 6⅓ 3 0 0 2 11 91 1.86 Walker, H, 2 ⅔ 1 0 0 0 1 11 2.22 Ty.Rogers 1 2 1 1 0 2 15 2.70 Doval, S, 35-42 1 0 0 0 0 0 6 2.98

Inherited runners-scored – Farmer 1-0, Walker 2-0.

Umpires – Home, Roberto Ortiz; First, Rob Drake; Second, Bill Miller; Third, Chad Whitson.

T – 2:25. A – 24,581 (41,915).