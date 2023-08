Major League Baseball box scores for Monday, Aug. 7, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf 3 0 0 0 0 2 .269 a-Wade Jr. ph-rf-1b 2 1 1 0 0 0 .272 Estrada ss 5 0 2 1 0 2 .274 Pollock rf 3 0 0 0 0 1 .000 b-Pederson ph-lf-rf 2 0 0 0 0 1 .230 Flores 1b 4 1 2 0 0 1 .306 1-Sabol pr-lf 1 1 1 1 0 0 .254 Davis 3b 4 2 2 1 1 1 .259 Bailey c 3 1 2 3 1 1 .262 Conforto dh 3 1 0 0 1 1 .238 Matos cf 3 0 0 0 0 0 .240 Mathias 2b 4 1 1 2 0 2 .250 Totals 37 8 11 8 3 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Rengifo ss 4 0 2 1 0 0 .235 Velazquez ss 0 0 0 0 0 0 .203 Ohtani dh 4 1 2 0 0 0 .308 Drury 2b 4 0 0 0 0 2 .272 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 3 .268 Cron 1b 4 1 1 1 0 1 .207 Moniak cf 4 0 1 0 0 2 .305 Renfroe rf 4 0 1 0 0 2 .249 Thaiss c 4 0 1 0 0 1 .229 Grichuk lf 4 1 1 0 0 1 .233 Totals 36 3 9 2 0 12

San Francisco 000 100 106 8 11 2 Los Angeles 000 002 100 3 9 1

a-grounded out for Slater in the 8th. b-flied out for Pollock in the 8th.

1-ran for Flores in the 9th.

E – Matos (3), Bailey (8), Moustakas (1). LOB – San Francisco 6, Los Angeles 6. 2B – Estrada (19), Flores (18), Bailey (15), Renfroe (27), Ohtani (19). 3B – Grichuk (1). HR – Davis (15), off Sandoval. RBIs – Bailey 3 (35), Davis (56), Mathias 2 (2), Estrada (33), Sabol (36), Cron (4), Rengifo (35). SB – Ohtani (15). S – Matos.

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Flores, Davis); Los Angeles 5 (Drury 2, Moustakas, Rengifo, Renfroe). RISP – San Francisco 5 for 12; Los Angeles 2 for 11.

Runners moved up – Ohtani. GIDP – Matos.

DP – Los Angeles 1 (Rengifo, Drury, Cron).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb 5 7 2 1 0 6 106 3.38 Beck ⅓ 0 0 0 0 1 5 2.72 Ty.Rogers 1⅔ 2 1 1 0 0 14 2.54 Ta.Rogers, W, 6-4 1⅔ 0 0 0 0 2 11 2.52 Doval 1⅔ 0 0 0 0 3 15 2.42

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sandoval 6 5 2 2 1 8 99 3.86 Moore ⅓ 0 0 0 0 1 7 1.75 Soriano, H, 10 1⅔ 0 0 0 0 1 12 3.24 Estévez, L, 5-3, BS, 23-25 ⅓ 3 5 5 2 0 16 3.57 Loup 3 1 1 0 2 13 5.13

Inherited runners-scored – Beck 1-0, Moore 1-0, Loup 1-1. IBB – off Estévez (Conforto).

Umpires – Home, Jansen Visconti; First, Cory Blaser; Second, Ron Kulpa; Third, Carlos Torres.

T – 2:50. A – 32,582 (45,517).