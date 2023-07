Major League Baseball box scores for Monday, July 17, 2023

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts 2b 5 0 1 0 0 1 .285 Freeman 1b 5 2 3 0 0 0 .318 Smith c 3 1 2 1 1 0 .275 Muncy 3b 3 1 0 0 1 1 .191 Martinez dh 4 0 1 1 0 1 .257 Peralta lf 3 0 1 0 0 0 .272 b-Marisnick ph-cf 1 0 1 0 0 0 .250 Heyward rf 2 1 0 0 1 0 .249 c-Rojas ph-ss 1 0 0 0 0 0 .230 Taylor ss-lf 4 1 1 4 0 0 .214 Outman cf-rf 4 0 1 0 0 2 .238 Totals 35 6 11 6 3 5

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Henderson ss 4 0 1 1 0 0 .246 Rutschman c 3 1 1 1 1 1 .276 Santander rf-1b 3 1 0 0 1 0 .273 O'Hearn 1b 3 0 1 0 0 0 .304 d-Hays ph-lf 1 0 0 0 0 1 .309 Mountcastle dh 4 0 2 1 0 0 .234 Hicks cf 4 0 1 0 0 2 .255 Cowser lf-rf 2 1 0 0 2 0 .130 R.Urías 3b 4 1 1 0 0 1 .257 Frazier 2b 2 0 0 1 0 0 .238 a-Westburg ph-2b 2 0 0 0 0 1 .240 Totals 32 4 7 4 4 6

Los Angeles 000 105 000 6 11 0 Baltimore 120 010 000 4 7 0

a-struck out for Frazier in the 7th. b-singled for Peralta in the 8th. c-popped out for Heyward in the 8th. d-struck out for O'Hearn in the 8th.

E – R.Urías (2). LOB – Los Angeles 5, Baltimore 5. 2B – Freeman (33), Mountcastle (14), R.Urías (17). 3B – Freeman (2), Henderson (4). HR – Taylor (12), off Baker; Rutschman (13), off Sheehan. RBIs – Martinez (65), Smith (48), Taylor 4 (30), Mountcastle (41), Frazier (45), Henderson (40), Rutschman (41). CS – Marisnick (1).

Runners left in scoring position – Los Angeles 2 (Heyward, Muncy); Baltimore 3 (Hicks 2, Santander). RISP – Los Angeles 3 for 10; Baltimore 2 for 6.

Runners moved up – Muncy, Martinez, Smith, Frazier. GIDP – Heyward, R.Urías, Cowser.

DP – Los Angeles 2 (Freeman, Taylor, Freeman; Rojas, Freeman); Baltimore 1 (Henderson, O'Hearn).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sheehan, W, 3-0 5⅔ 5 4 4 3 2 94 4.91 Almonte, H, 8 1⅔ 1 0 0 0 1 10 4.89 Vesia, H, 6 1⅔ 0 0 0 0 2 15 5.92 Ferguson, H, 14 1⅔ 1 0 0 0 1 15 2.55 Brasier, S, 1-1 1⅔ 0 0 0 1 0 15 1.46

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 5⅔ 7 4 4 2 4 91 7.33 Baker, L, 3-3, BS, 0-2 1⅔ 1 2 2 1 0 24 3.89 Baumann 1 0 0 0 0 14 3.86 Vespi 2⅓ 2 0 0 0 1 29 3.00

Inherited runners-scored – Baker 2-2, Vespi 1-0. WP – Rodriguez(2).

Umpires – Home, David Rackley; First, Chris Guccione; Second, Edwin Moscoso; Third, Nate Tomlinson.

T – 2:51. A – 21,956 (45,971).