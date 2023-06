Major League Baseball box scores for Monday, June 18, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 4 1 1 2 1 1 .279 Pederson dh 2 1 0 0 0 1 .276 a-Davis ph-dh 2 0 0 0 0 1 .288 Estrada 2b 4 0 0 0 1 1 .291 Conforto lf 4 1 0 1 0 2 .241 Yastrzemski rf 4 1 2 1 0 1 .247 Matos cf 4 1 1 2 0 0 .333 Sabol c 4 1 2 1 0 1 .252 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .229 Schmitt 3b 3 0 1 0 0 2 .266 Villar 3b 0 0 0 0 0 0 .149 Totals 34 7 8 7 3 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts ss 5 0 0 0 0 1 .264 Freeman 1b 5 1 1 0 0 2 .324 Smith c 3 0 2 1 0 0 .293 Peralta lf 4 1 2 1 1 1 .276 Martinez dh 4 0 1 0 1 1 .257 Outman cf 4 0 2 1 0 1 .237 Vargas 2b 3 0 0 0 0 1 .210 Heyward rf 3 0 0 0 0 1 .226 b-DeLuca ph 1 0 1 0 0 0 .235 Busch 3b 3 0 0 0 0 0 .207 c-Rojas ph 0 1 0 0 1 0 .227 Totals 35 3 9 3 3 8

San Francisco 000 214 000 7 8 2 Los Angeles 000 110 001 3 9 0

a-struck out for Pederson in the 6th. b-doubled for Heyward in the 9th. c-walked for Busch in the 9th.

E – Schmitt (4), Wade Jr. (5). LOB – San Francisco 6, Los Angeles 11. 2B – Crawford (8), Yastrzemski (12), Matos (1), Freeman (25), DeLuca (1). RBIs – Conforto (37), Yastrzemski (22), Wade Jr. 2 (27), Matos 2 (2), Sabol (22), Outman (33), Peralta (26), Smith (37). SB – Estrada (17). SF – Conforto. S – Vargas.

Runners left in scoring position – San Francisco 4 (Wade Jr., Pederson, Davis, Matos); Los Angeles 6 (Outman 2, Busch 2, Martinez 2). RISP – San Francisco 5 for 13; Los Angeles 2 for 13.

Runners moved up – Estrada, Wade Jr., Crawford, Vargas. GIDP – Martinez.

DP – San Francisco 1 (Schmitt, Estrada, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 6-6 7⅔ 8 2 2 2 5 103 3.11 Jackson 1⅔ 0 0 0 0 2 10 1.23 Alexander ⅓ 1 1 0 1 0 10 3.52 Doval, S, 19-21 0 0 0 0 1 10 1.99

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Gonsolin, L, 4-2 5 6 7 7 3 7 90 2.92 González 1⅓ 1 0 0 0 3 24 3.66 Almonte 1⅔ 1 0 0 0 0 14 6.30 Phillips 1⅔ 0 0 0 0 1 14 2.28

Inherited runners-scored – Doval 3-1, González 2-1. IBB – off Gonsolin (Crawford). HBP – Gonsolin (Pederson), Webb (Smith), Almonte (Schmitt), Doval (Smith).

Umpires – Home, David Rackley; First, Edwin Moscoso; Second, Nate Tomlinson; Third, Chris Segal.

T – 2:33. A – 52,307 (56,000).