Major League Baseball box scores for Monday, June 19, 2023

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Tatis Jr. rf 5 0 1 0 0 2 .284 Soto lf 4 2 2 2 1 0 .256 Machado 3b 5 0 1 0 0 1 .248 Bogaerts ss 4 0 0 0 1 2 .261 Cronenworth 1b 5 1 1 0 0 0 .212 Sánchez c 4 0 0 0 0 1 .190 Odor dh 4 1 2 0 0 0 .229 Kim 2b 4 0 3 2 0 0 .255 Grisham cf 4 0 0 0 0 2 .192 Totals 39 4 10 4 2 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 0 1 0 0 0 .280 b-Schmitt ph-ss 1 0 0 0 1 0 .264 Pederson dh 4 1 0 0 1 2 .267 Estrada 2b-ss-2b 4 1 0 0 1 1 .287 Conforto lf 3 0 0 0 0 0 .237 c-Slater ph 0 0 0 0 0 0 .431 d-Sabol ph-lf 0 1 0 0 1 0 .252 Yastrzemski rf 5 3 3 4 0 0 .257 Matos cf 4 0 0 0 0 0 .250 Crawford ss 1 0 0 0 1 0 .227 a-Davis ph-3b 1 0 0 0 1 1 .287 Bailey c 3 0 1 1 0 0 .305 Villar 3b-2b-1b 3 1 1 1 1 0 .154 Totals 32 7 6 6 7 4

San Diego 100 210 000 0 4 10 0 San Francisco 000 011 002 3 7 6 1

One out when winning run scored.

a-struck out for Crawford in the 7th. b-grounded out for Wade Jr. in the 8th. c- for Conforto in the 9th. d-walked for Slater in the 9th.

E – Crawford (7). LOB – San Diego 8, San Francisco 10. 2B – Tatis Jr. (16), Odor (9). HR – Soto (12), off Walker; Soto (13), off Winn; Villar (5), off Wacha; Yastrzemski (9), off Wacha; Yastrzemski (10), off Kerr. RBIs – Soto 2 (36), Kim 2 (22), Villar (12), Yastrzemski 4 (26), Bailey (20). SB – Kim (12). CS – Tatis Jr. (2). SF – Bailey. S – Sabol.

Runners left in scoring position – San Diego 4 (Grisham 2, Cronenworth 2); San Francisco 3 (Pederson 2, Villar). RISP – San Diego 1 for 7; San Francisco 1 for 4.

Runners moved up – Bogaerts, Matos. GIDP – Bogaerts.

DP – San Francisco 1 (Crawford, Estrada, Wade Jr.).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Wacha 6⅔ 4 2 2 2 0 93 2.90 Hill, H, 8 2⅔ 0 0 0 0 3 19 2.97 García, H, 8 ⅓ 1 2 2 2 0 16 6.00 Carlton, BS, 0-1 ⅓ 0 0 0 2 0 15 4.24 Kerr, L, 0-1 1 3 2 1 1 10 6.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Walker 1 3 1 1 1 0 28 1.65 Ta.Rogers 0 0 0 0 1 13 2.88 Junis 1 4 2 2 0 2 32 4.39 Winn 5⅔ 3 1 1 0 4 60 2.00 Doval, W, 2-2 1⅔ 0 0 0 1 1 20 1.93

Inherited runners-scored – Carlton 2-1, Kerr 3-0, Ta.Rogers 1-0, Junis 1-0. IBB – off Doval (Soto), off Kerr (Estrada). WP – García. PB – Bailey (2).

Umpires – Home, Adrian Johnson; First, Manny Gonzalez; Second, Quinn Wolcott; Third, Junior Valentine.

T – 3:04. A – 35,376 (41,915).