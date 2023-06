Major League Baseball box scores for Monday, June 5

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 4 1 1 0 0 0 .267 Noda 1b-rf 3 1 2 1 2 1 .242 Rooker dh 3 2 2 0 1 1 .263 Brown rf 3 0 1 1 0 0 .167 b-Díaz ph-2b 2 0 1 1 0 0 .184 Pérez c-1b 4 0 0 1 0 1 .253 Bleday lf 3 0 0 0 0 1 .203 c-Langeliers ph-c 0 0 0 0 1 0 .217 Bride 3b 3 0 1 0 0 1 .200 Peterson 2b-lf 3 0 0 0 0 2 .194 Allen ss 4 0 0 0 0 0 .196 Totals 32 4 8 4 4 7

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. McCutchen dh 1 0 0 2 3 0 .271 Reynolds lf 4 0 0 1 1 3 .276 Joe rf 2 0 1 1 1 1 .255 a-Suwinski ph-rf 0 0 0 1 0 0 .236 Santana 1b 3 0 0 0 1 1 .230 Castro ss-2b 4 0 1 0 0 1 .262 Hayes 3b 4 1 1 0 0 0 .242 Bae cf 3 1 1 0 1 2 .275 Mathias 2b 2 2 1 0 2 0 .273 Marcano ss 0 0 0 0 0 0 .267 Hedges c 3 1 1 0 1 2 .184 Totals 26 5 6 5 10 10

Oakland 102 000 010 4 8 0 Pittsburgh 000 013 01x 5 6 1

a-sacrificed for Joe in the 6th. b-doubled for Brown in the 8th. c-walked for Bleday in the 8th.

E – Hedges (4). LOB – Oakland 10, Pittsburgh 9. 2B – Brown (3), Díaz (5), Noda (12), Joe (14). RBIs – Noda (20), Brown (8), Pérez (11), Díaz (9), Joe (20), McCutchen 2 (23), Reynolds (37), Suwinski (30). SB – Ruiz (29), Mathias 2 (3), Bae (18). CS – Ruiz (6). SF – Pérez, Suwinski, McCutchen.

Runners left in scoring position – Oakland 6 (Allen 2, Pérez 2, Ruiz 2); Pittsburgh 5 (McCutchen 2, Castro 3). RISP – Oakland 3 for 13; Pittsburgh 1 for 7.

Runners moved up – Allen, Pérez, Reynolds. LIDP – Bleday. GIDP – Hayes.

DP – Oakland 2 (Brown, Bride, Brown; Peterson, Allen, Noda); Pittsburgh 1 (Santana, Hayes, Santana).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears 4 2 1 1 5 6 112 4.20 Erceg ⅓ 1 1 1 1 1 10 4.82 Lovelady, H, 3 ⅓ 0 2 2 2 1 14 4.00 Fujinami, BS, 0-1 1 1 0 0 2 1 30 11.57 Moll, L, 0-3 1⅔ 2 1 1 0 1 16 4.57

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo 7⅔ 4 3 2 2 5 100 4.29 Zastryzny, BS, 0-1 ⅓ 1 1 1 2 0 21 5.73 Perdomo, W, 1-0 0 0 0 0 1 16 0.00 Holderman, S, 1-2 1⅔ 3 0 0 0 1 14 2.74

Inherited runners-scored – Erceg 2-0, Lovelady 1-0, Fujinami 3-3, Perdomo 2-0. HBP – Oviedo 2 (Peterson,Rooker), Perdomo (Bride).

Umpires – Home, Jansen Visconti; First, Nate Tomlinson; Second, Jacob Metz; Third, Andy Fletcher.

T – 3:13. A – 11,566 (38,753).