Major League Baseball box scores for Monday, May 1, 2023

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 5 3 3 1 0 0 .363 Olson 1b 4 2 1 0 1 1 .252 Riley 3b 5 0 0 0 0 0 .240 Murphy c 4 2 2 6 0 0 .268 Albies 2b 4 0 0 0 0 1 .243 Rosario dh 3 0 0 0 1 0 .221 Grissom ss 4 0 1 0 0 1 .294 Harris II cf 3 1 1 0 1 1 .214 Pillar lf 4 1 1 2 0 2 .240 Totals 36 9 9 9 3 6

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 5 1 1 0 0 3 .323 Marte rf 4 1 1 0 1 1 .225 Lindor ss 3 2 1 1 1 1 .221 Alonso 1b 4 2 1 3 0 2 .257 McNeil lf-2b 4 0 1 0 0 0 .296 Vogelbach dh 3 0 1 1 1 1 .275 c-Escobar ph 1 1 1 1 0 0 .172 Baty 3b 5 1 2 1 0 1 .343 Guillorme 2b 2 0 0 0 0 2 .233 a-Pham ph-lf 1 0 0 0 1 0 .191 Nido c 2 0 0 0 0 0 .111 b-Canha ph 1 0 0 0 0 0 .221 Álvarez c 0 0 0 0 0 0 .194 Totals 35 8 9 7 4 11

Atlanta 330 000 300 9 9 1 New York 103 001 201 8 9 0

a-walked for Guillorme in the 6th. b-grounded out for Nido in the 7th. c-homered for Vogelbach in the 9th.

E – Grissom (4). LOB – Atlanta 3, New York 8. 2B – Acuña Jr. (10). 3B – Nimmo (1). HR – Murphy (7), off Reyes; Pillar (2), off Reyes; Acuña Jr. (5), off Curtiss; Murphy (8), off Brigham; Alonso (11), off Strider; Baty (2), off Lee; Escobar (3), off Minter. RBIs – Murphy 6 (22), Pillar 2 (7), Acuña Jr. (15), Lindor (22), Alonso 3 (28), Baty (4), Vogelbach (10), Escobar (9). SB – Lindor (3), Marte (9). S – Nido.

Runners left in scoring position – Atlanta 1 (Pillar); New York 5 (Nido, Marte, Baty 2, Canha). RISP – Atlanta 2 for 5; New York 3 for 14.

Runners moved up – Nimmo.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Strider, W, 4-0 5⅔ 5 4 4 3 8 107 2.57 Lee, H, 6 1 1 1 1 0 19 2.03 McHugh, H, 3 2 2 2 0 0 22 3.86 Chavez, H, 8 0 0 0 0 0 9 3.27 Anderson, H, 4 1⅔ 0 0 0 0 2 12 3.55 Minter, S, 6-8 1⅔ 1 1 1 0 1 17 8.56

New York IP H R ER BB SO NP ERA Reyes, L, 0-1 1⅔ 5 5 5 1 1 37 6.14 Curtiss 2⅔ 1 1 1 0 0 24 4.38 Nogosek 2 1 0 0 0 0 37 2.00 Brigham 1⅓ 2 3 3 2 1 28 5.14 Hunter 2⅔ 0 0 0 0 4 25 6.30 Inherited runners-scored_McHugh 1-0, Chavez 2-0, Brigham 1-0. HBP_Strider (McNeil), McHugh 2 (Lindor,Alonso). ⅔

Umpires – Home, Manny Gonzalez; First, Ryan Wills; Second, Adrian Johnson; Third, Quinn Wolcott.

T – 2:53. A – 0 (42,136).