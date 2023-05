Major League Baseball box scores for Monday, May 15, 2023

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Crawford ss 5 0 1 0 0 1 .248 c-Caballero ph-ss 1 0 0 0 0 0 .289 France 1b 5 1 2 1 0 1 .277 Ju.Rodríguez cf 4 0 1 0 1 3 .216 Haggerty cf 0 0 0 0 0 0 .121 Kelenic lf 5 3 2 1 0 0 .291 Suárez 3b 4 2 2 2 1 1 .226 Raleigh c 5 3 3 4 0 1 .228 T.Hernández rf 4 1 2 0 1 1 .236 Trammell dh 3 0 0 0 0 2 .130 b-Pollock ph-dh 2 0 2 2 0 0 .162 K.Wong 2b 5 0 0 0 0 0 .174 Totals 43 10 15 10 3 10

Boston AB R H BI BB SO Avg. Duran cf 3 1 1 0 0 1 .344 a-Refsnyder ph-lf 0 0 0 0 0 0 .258 Verdugo rf 4 0 1 0 0 1 .298 Turner dh 4 0 1 0 0 2 .265 McGuire c 0 0 0 0 0 0 .292 Devers 3b 4 0 2 1 0 0 .261 Casas 1b 4 0 0 0 0 1 .185 Tapia lf-cf 4 0 1 0 0 0 .241 Reyes ss-p 4 0 2 0 0 1 .500 Valdez 2b-ss 3 0 1 0 1 0 .294 C.Wong c-2b 3 0 0 0 0 2 .230 Totals 33 1 9 1 1 8

Seattle 000 023 041 10 15 0 Boston 000 001 000 1 9 2

a-hit by pitch for Duran in the 7th. b-singled for Trammell in the 8th. c-grounded out for Crawford in the 9th.

E – Verdugo (1), Valdez (4). LOB – Seattle 9, Boston 7. 2B – Ju.Rodríguez (7), France 2 (12), Crawford (9), Duran (13), Devers (11). HR – Raleigh (6), off Houck; Raleigh (7), off Bernardino; Suárez (4), off Bleier. RBIs – Raleigh 4 (22), Kelenic (21), Suárez 2 (21), Pollock 2 (13), France (20), Devers (38). SB – Kelenic (6). CS – Reyes (1).

Runners left in scoring position – Seattle 6 (Kelenic, Caballero 2, Ju.Rodríguez 3); Boston 3 (Casas, Verdugo 2). RISP – Seattle 5 for 15; Boston 1 for 7.

Runners moved up – Raleigh. GIDP – Valdez, Devers.

DP – Seattle 2 (K.Wong, Crawford, France; K.Wong, Caballero, France).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Kirby, W, 5-2 6 8 1 1 1 6 97 2.45 Speier, H, 6 ⅓ 0 0 0 0 0 5 1.80 Saucedo 1⅔ 0 0 0 0 2 10 0.00 Flexen 1⅔ 1 0 0 0 0 14 7.46

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Houck, L, 3-3 5⅔ 5 4 4 1 5 75 5.48 Bernardino 1⅓ 3 1 1 0 2 23 3.65 Schreiber ⅓ 0 0 0 0 1 7 2.12 Bleier 1⅓ 5 4 2 0 2 40 5.79 Reyes 1⅔ 2 1 1 2 0 21 9.00

Inherited runners-scored – Speier 2-0, Bernardino 2-2, Schreiber 1-0, Bleier 1-0. HBP – Speier (Refsnyder). WP – Speier, Bleier.

Umpires – Home, Erich Bacchus; First, Laz Diaz; Second, Mike Estabrook; Third, Andy Fletcher.

T – 2:58. A – 31,744 (37,755).