Major League Baseball box scores for Monday, May 16, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. lf 2 0 0 0 1 0 .250 b-Slater ph-cf 1 0 0 0 1 1 .255 Pederson rf 3 0 0 0 0 0 .235 c-Flores ph-2b 2 0 0 1 0 1 .261 Yastrzemski cf-rf 4 1 1 2 0 1 .259 Belt 1b 5 0 0 0 0 3 .239 Longoria 3b 4 0 1 0 0 1 .222 Crawford ss 4 0 0 0 0 2 .203 Estrada 2b-lf 3 1 2 0 1 1 .248 La Stella dh 1 0 0 0 0 0 .000 a-Ruf ph-dh 3 2 2 0 0 0 .235 Casali c 4 3 3 4 0 0 .298 Totals 36 7 9 7 3 10

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Joe lf 4 2 1 0 1 1 .281 Daza cf 4 2 2 0 1 1 .391 Blackmon dh 5 0 1 1 0 0 .217 Cron 1b 4 1 2 2 1 2 .311 1-Hilliard pr 0 0 0 0 0 0 .169 Rodgers 2b 4 0 1 1 1 1 .218 McMahon 3b 5 1 2 2 0 1 .260 Iglesias ss 3 0 0 0 0 0 .304 Grichuk rf 4 0 2 0 0 2 .277 Díaz c 4 0 0 0 0 2 .213 Totals 37 6 11 6 4 10

San Francisco 001 030 201 7 9 0 Colorado 100 021 200 6 11 1

a-singled for La Stella in the 5th. b-walked for Wade Jr. in the 7th. c-reached on error for Pederson in the 7th.

1-ran for Cron in the 9th.

E – McMahon (8). LOB – San Francisco 6, Colorado 9. 2B – Ruf (4), Blackmon (7). HR – Casali 2 (3), off Blach; Yastrzemski (3), off Bard; McMahon (4), off Leone. RBIs – Casali 4 (9), Flores (20), Yastrzemski 2 (10), Rodgers (15), Blackmon (16), Cron 2 (27), McMahon 2 (18). SF – Yastrzemski.

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Belt, Longoria, Casali); Colorado 3 (McMahon 2, Iglesias). RISP – San Francisco 2 for 8; Colorado 5 for 10.

Runners moved up – Pederson, Ruf, Blackmon. GIDP – Rodgers.

DP – San Francisco 1 (Crawford, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood 4⅓ 6 3 3 1 5 88 3.93 Leone 1 2 1 1 0 1 19 3.09 Rogers, BS, 0-1 1⅔ 2 2 2 2 0 22 3.07 Brebbia, W, 1-0 1⅔ 1 0 0 0 3 17 2.20 Doval, S, 6-7 1⅔ 0 0 0 1 1 17 2.45

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela 2⅔ 1 0 0 1 3 33 4.55 Blach 3⅔ 3 4 4 1 2 55 5.68 Goudeau 1⅔ 3 2 2 0 2 24 7.07 Gilbreath 0 0 0 1 0 16 14.29 Estévez ⅓ 0 0 0 0 0 2 5.40 Colomé 1⅔ 1 0 0 0 0 10 4.76 Bard, L, 1-2 1⅔ 1 1 1 0 3 19 4.05

Inherited runners-scored – Leone 2-1, Gilbreath 2-2, Estévez 2-0. HBP – Wood (Iglesias). WP – Wood.

Umpires – Home, Pat Hoberg; First, Paul Emmel; Second, Bruce Dreckman; Third, Edwin Moscoso.

T – 3:23. A – 23,180 (50,445).