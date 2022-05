Major League Baseball box scores for Monday, May 23, 2022

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 5 1 2 0 0 1 .297 Jankowski cf 0 0 0 0 0 0 .225 Marte rf 5 1 1 0 0 2 .268 Lindor ss 5 1 1 2 0 2 .238 Alonso 1b 5 2 3 3 0 0 .288 McNeil 2b 4 3 2 2 1 0 .311 Canha lf 5 2 2 1 0 1 .289 Escobar 3b 5 1 2 2 0 2 .209 Davis dh 5 2 4 2 0 0 .230 Mazeika c 5 0 1 1 0 0 .250 Totals 44 13 18 13 1 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Ruf lf-1b-lf 3 0 0 0 1 0 .233 Flores dh-1b 3 0 0 0 0 0 .254 Yastrzemski rf-cf 4 1 1 0 0 1 .298 Longoria 3b 4 1 2 0 0 2 .194 Padlo 1b 2 0 0 0 0 1 .143 a-Pederson ph-lf-rf 2 0 0 0 0 0 .229 Crawford ss 4 1 2 2 0 0 .218 Estrada 2b 2 0 0 0 0 1 .265 b-La Stella ph-2b 2 0 1 1 0 0 .294 Bart c 2 0 1 0 0 1 .171 c-Papierski ph-c 2 0 0 0 0 1 .000 Fairchild cf 2 0 0 0 0 0 .000 d-González ph-p 1 0 0 0 0 1 .320 Totals 33 3 7 3 1 8

New York 005 001 043 13 18 0 San Francisco 020 000 001 3 7 0

a-grounded out for Padlo in the 7th. b-lined out for Estrada in the 7th. c-struck out for Bart in the 7th. d-struck out for Fairchild in the 8th.

LOB – New York 5, San Francisco 5. 2B – Lindor (7), Davis 2 (4), Mazeika (3), Escobar (10), Longoria (2). HR – Alonso (11), off Cobb; McNeil (2), off Llovera; Canha (4), off Llovera; Crawford (4), off Peterson. RBIs – Lindor 2 (26), Alonso 3 (40), Davis 2 (9), McNeil 2 (23), Canha (15), Mazeika (4), Escobar 2 (11), Crawford 2 (18), La Stella (2). SB – McNeil (2).

Runners left in scoring position – New York 3 (Marte, Mazeika, Alonso); San Francisco 2 (Longoria, Papierski). RISP – New York 7 for 14; San Francisco 2 for 8.

Runners moved up – Lindor, Canha, Yastrzemski. GIDP – McNeil, Yastrzemski.

DP – New York 1 (Lindor, Alonso); San Francisco 1 (Crawford, Padlo).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Peterson, W, 2-0 6⅔ 3 2 2 1 6 99 2.16 Holderman 2⅔ 1 0 0 0 2 24 0.00 Shreve 1⅔ 3 1 1 0 0 20 4.80

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, L, 3-2 6⅔ 10 6 6 0 7 90 6.25 García 1⅔ 0 0 0 0 1 9 0.00 Llovera ⅓ 4 4 4 0 0 12 6.75 Álvarez 1 0 0 0 0 12 4.35 González 1⅔ 3 3 3 1 0 19 27.00

Inherited runners-scored – Álvarez 1-1. HBP – Peterson (Flores). WP – Cobb.

Umpires – Home, D.J. Reyburn; First, Roberto Ortiz; Second, James Hoye; Third, Jeremy Riggs.

T – 2:51. A – 25,690 (41,915).