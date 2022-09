Major League Baseball box scores for Monday, Sept. 12, 2022

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. dh 4 0 2 0 0 2 .269 Swanson ss 4 0 1 2 0 2 .283 Riley 3b 4 0 1 0 0 0 .282 Olson 1b 4 0 1 0 0 1 .242 d'Arnaud c 4 0 1 0 0 0 .263 1-Heredia pr 0 0 0 0 0 0 .127 Harris II cf 4 0 1 0 0 1 .311 Grissom 2b 4 0 0 0 0 0 .309 Rosario lf 3 1 3 0 0 0 .200 c-Contreras ph 1 0 0 0 0 0 .268 Grossman rf 2 1 0 0 1 1 .213 Totals 34 2 10 2 1 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 4 0 0 0 0 2 .194 Yastrzemski cf-rf 4 1 1 0 0 1 .211 Flores 3b 4 0 0 0 0 3 .233 Pederson lf 3 0 0 0 1 2 .267 Crawford ss 4 1 2 0 0 2 .229 Estrada 2b 4 1 3 0 0 1 .264 Calhoun dh 3 0 1 1 0 1 .333 b-Longoria ph-dh 1 0 0 0 0 0 .248 González rf 2 0 2 1 0 0 .252 a-Brinson ph-cf 1 0 0 0 0 1 .185 Wynns c 3 0 1 0 0 1 .222 Totals 33 3 10 2 1 14

Atlanta 000 000 020 2 10 1 San Francisco 020 010 00x 3 10 0

a-struck out for González in the 6th. b-popped out for Calhoun in the 8th. c-grounded out for Rosario in the 9th.

1-ran for d'Arnaud in the 9th.

E – Grissom (2). LOB – Atlanta 6, San Francisco 7. 2B – Rosario (9), Estrada (20). RBIs – Swanson 2 (84), Calhoun (1), González (35). SB – Acuña Jr. (28). CS – Estrada (5).

Runners left in scoring position – Atlanta 4 (Contreras, Olson 2, Grissom); San Francisco 3 (Wade Jr. 2, Calhoun). RISP – Atlanta 2 for 7; San Francisco 3 for 7.

Runners moved up – Riley, Grissom. GIDP – Riley, d'Arnaud.

DP – San Francisco 2 (Crawford, Estrada, Wade Jr.; Estrada, Wade Jr.).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Strider, L, 10-5 5⅔ 9 3 2 1 9 102 2.72 Lee 2⅔ 0 0 0 0 4 19 2.59 Minter 1⅔ 1 0 0 0 1 12 2.14

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 6-6 7⅔ 6 0 0 0 7 106 3.48 Littell, H, 5 3 2 2 1 0 15 5.08 Alexander, S, 1-1 1⅓ 1 0 0 0 0 11 2.08 Inherited runners-scored_Alexander 1-0. ⅔

Umpires – Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, Brian Knight; Third, Roberto Ortiz.

T – 2:47. A – 23,790 (41,915).