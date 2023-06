Major League Baseball box scores for Sunday, June 25, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 4 0 0 0 0 1 .259 Pérez 1b 3 0 1 0 1 1 .243 Rooker rf 4 0 0 0 0 3 .242 Díaz ss 3 0 0 0 1 2 .206 Peterson 2b-3b 4 0 0 0 0 1 .214 Langeliers c 3 0 0 0 0 0 .203 Bleday dh 2 0 0 0 1 1 .205 Bride 3b 2 0 0 0 0 0 .213 a-Capel ph-lf 1 0 1 0 0 0 .271 Kemp lf-2b 3 1 1 1 0 0 .184 Totals 29 1 3 1 3 9

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer dh 3 2 2 2 1 0 .265 Merrifield lf 4 1 0 0 1 1 .292 Bichette ss 5 1 2 1 0 1 .318 Guerrero Jr. 1b 5 2 2 1 0 0 .284 Chapman 3b 3 2 0 0 2 2 .265 Biggio rf 4 1 2 3 1 1 .202 Espinal 2b 3 1 1 2 2 1 .224 Kiermaier cf 3 1 1 0 1 2 .276 Heineman c 3 0 1 0 0 1 .313 b-Jansen ph-c 0 1 0 0 1 0 .213 Totals 33 12 11 9 9 9

Oakland 000 001 000 1 3 1 Toronto 211 001 25x 12 11 0

a-singled for Bride in the 8th. b- for Heineman in the 8th.

E – Ruiz (6). LOB – Oakland 4, Toronto 7. 2B – Pérez (4), Guerrero Jr. (17), Espinal (6). 3B – Kiermaier (5). HR – Kemp (3), off Kikuchi; Springer (11), off Medina; Biggio (7), off Ríos. RBIs – Kemp (13), Springer 2 (33), Espinal 2 (11), Bichette (47), Guerrero Jr. (49), Biggio 3 (16). SF – Springer.

Runners left in scoring position – Oakland 1 (Díaz); Toronto 5 (Kiermaier 3, Merrifield, Biggio). RISP – Oakland 0 for 2; Toronto 4 for 15.

Runners moved up – Springer, Merrifield. GIDP – Ruiz, Springer.

DP – Oakland 1 (Bride, Peterson, Pérez); Toronto 1 (Chapman, Espinal, Guerrero Jr.).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Medina, L, 1-7 5⅔ 4 4 3 7 4 90 6.84 Waldichuk 2⅓ 6 6 6 1 4 64 7.07 Ríos 1 2 2 1 1 15 32.40

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi, W, 7-2 7⅔ 2 1 1 2 8 101 3.75 Thornton 1⅔ 1 0 0 0 0 6 0.00 Francis 1⅔ 0 0 0 1 1 17 3.24

Inherited runners-scored – Ríos 2-2. WP – Medina.

Umpires – Home, Tom Hanahan; First, Shane Livensparger; Second, Mark Ripperger; Third, Dan Bellino.

T – 2:36. A – 41,069 (49,282).