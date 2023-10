Major League Baseball box scores for Saturday, Sept. 30, 2023

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kwan lf 4 0 0 0 1 1 .270 Ramírez 3b 4 0 2 0 1 0 .282 J.Naylor 1b 2 0 1 0 1 0 .306 1-Freeman pr-1b 1 0 0 0 0 0 .240 Calhoun dh 4 0 0 0 0 2 .217 Giménez 2b 4 0 0 0 0 1 .251 Rocchio ss 4 0 1 0 0 1 .260 Brennan rf 2 0 1 0 0 0 .265 a-Gonzalez ph-rf 2 0 1 0 0 0 .218 Straw cf 3 0 2 0 1 0 .238 Gallagher c 2 0 0 0 0 1 .126 b-Laureano ph 1 0 0 0 0 1 .250 B.Naylor c 1 0 0 0 0 0 .242 Totals 34 0 8 0 4 7

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Meadows cf 4 1 1 0 1 0 .248 Torkelson 1b 5 0 0 0 0 1 .232 Cabrera dh 4 1 1 1 0 0 .260 Carpenter rf 4 1 0 0 1 1 .277 Vierling 3b-lf 3 1 1 1 1 0 .257 McKinstry ss-3b 3 2 1 0 1 0 .231 Ibáñez 2b 4 2 3 2 0 1 .264 Baddoo lf 1 0 1 2 3 0 .217 Short ss 0 0 0 0 0 0 .204 Kelly c 4 0 1 2 0 0 .173 Totals 32 8 9 8 7 3

Cleveland 000 000 000 0 8 1 Detroit 000 102 50x 8 9 0

a-flied out for Brennan in the 7th. b-struck out for Gallagher in the 7th.

1-ran for J.Naylor in the 8th.

E – Kwan (4). LOB – Cleveland 12, Detroit 8. 2B – J.Naylor (30), Cabrera (20). 3B – Vierling (5), Baddoo (1). RBIs – Vierling (42), Baddoo 2 (34), Cabrera (34), Ibáñez 2 (40), Kelly 2 (7). SB – Baddoo (13), Straw (20), Meadows (8), Carpenter (6). SF – Cabrera.

Runners left in scoring position – Cleveland 6 (Ramírez, Calhoun, Gallagher, Freeman 2, Rocchio); Detroit 7 (Cabrera, Torkelson 2, Ibáñez, Meadows 2, Kelly). RISP – Cleveland 1 for 10; Detroit 4 for 15.

Runners moved up – Meadows, Carpenter, Torkelson.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA McKenzie, L, 0-3 4⅓ 3 1 1 3 1 77 5.06 Sandlin ⅔ 0 0 0 0 1 5 3.81 Morgan 1 3 2 2 0 1 26 4.01 Karinchak ⅔ 1 4 4 3 0 28 4.15 Curry 1⅓ 2 1 1 1 0 27 4.07

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Vest 1 1 0 0 0 0 16 3.04 Díaz 2 3 0 0 0 2 20 0.64 Brieske, W, 2-3 2⅓ 1 0 0 2 2 48 3.60 Holton, H, 14 1 0 0 0 1 0 14 2.11 Lange, H, 6 ⅔ 0 0 0 1 1 19 3.74 Vasquez 1 0 0 0 0 2 24 8.31 Hanifee 1 3 0 0 0 0 22 5.40

Inherited runners-scored – Sandlin 2-0, Curry 3-3, Holton 2-0, Lange 1-0. HBP – Vasquez (J.Naylor).

Umpires – Home, Angel Hernandez; First, John Bacon; Second, James Hoye; Third, John Libka.

T – 3:02. A – 40,224 (41,083)