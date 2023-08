Major League Baseball box scores for Sunday, Aug. 13, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Bleday lf 4 2 1 0 1 1 .203 Gelof 2b 5 2 4 2 0 1 .281 Rooker dh 4 1 0 0 1 1 .237 Brown 1b-rf 5 1 2 4 0 1 .219 Díaz ss-1b 5 0 2 1 0 1 .217 C.Thomas rf 2 0 0 0 0 1 .238 a-Diaz ph-3b 2 0 0 0 0 1 .250 Butler cf 4 0 1 0 0 1 .167 Bride 3b-1b 4 0 0 0 0 2 .172 Allen ss 0 0 0 0 0 0 .200 Soderstrom c 3 1 1 0 0 0 .164 Totals 38 7 11 7 2 10

Washington AB R H BI BB SO Avg. Abrams ss 3 0 0 0 0 0 .255 Downs ss 1 1 1 1 1 0 .250 L.Thomas rf 5 1 1 0 0 2 .284 Meneses 1b 4 2 3 0 1 0 .281 K.Ruiz dh 5 1 3 0 0 0 .255 Garrett lf 4 1 2 3 0 2 .262 Vargas 3b 4 0 1 1 0 0 .255 Adams c 4 0 1 0 1 2 .305 1-Rutherford pr 0 1 0 0 0 0 .105 Chavis 2b 4 0 2 0 0 0 .265 b-Smith ph 0 1 0 1 1 0 .266 Call cf 5 0 0 0 0 1 .199 Totals 39 8 14 6 4 7

Oakland 301 010 200 7 11 1 Washington 100 000 106 8 14 1

Two outs when winning run scored.

a-flied out for C.Thomas in the 6th. b-walked for Chavis in the 9th.

1-ran for Adams in the 9th.

E – Allen (5), Vargas (4). LOB – Oakland 7, Washington 12. 2B – Butler (2), Soderstrom (1), Díaz (13), Garrett (13), Adams (10), Meneses (26). HR – Gelof 2 (8), off Williams; Brown (11), off Williams. RBIs – Gelof 2 (13), Brown 4 (36), Díaz (17), Garrett 3 (33), Vargas (25), Smith (31). SF – Garrett, Vargas.

Runners left in scoring position – Oakland 4 (Bleday, Díaz 2, C.Thomas); Washington 5 (Vargas 3, Meneses 2). RISP – Oakland 3 for 14; Washington 6 for 14.

Runners moved up – Soderstrom.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk 5 7 1 1 1 4 96 6.07 Martínez, H, 1 3 3 1 1 0 3 45 5.17 May ⅔ 3 5 3 2 0 30 4.78 Snead, L, 1-1, BS, 0-2 1 1 1 1 0 16 5.06

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Williams 4⅓ 6 5 5 2 4 92 5.20 Garcia 1⅔ 2 2 2 0 1 18 2.84 Machado 1 2 0 0 0 1 10 6.49 La Sorsa, W, 1-0 2 1 0 0 0 4 35 6.61

Inherited runners-scored – Snead 3-3, Machado 2-2. HBP – Waldichuk (Abrams), La Sorsa (Soderstrom). PB – Soderstrom (1).

Umpires – Home, Emil Jimenez; First, Adam Hamari; Second, Nick Mahrley; Third, Vic Carapazza.

T – 3:09. A – 19,240 (41,376).