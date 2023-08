Major League Baseball box scores for Sunday, Aug. 20, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 3 0 0 0 0 1 .242 a-Conforto ph-rf 1 1 0 0 1 1 .249 Estrada 2b 4 1 2 0 0 0 .274 Flores 1b 4 1 2 2 0 0 .301 Bailey c 4 0 1 0 1 2 .264 Davis dh 5 0 2 0 0 3 .249 Ramos rf-lf 3 0 0 0 0 1 .220 b-Meckler ph-cf 0 0 0 0 1 0 .176 d-Pederson ph-lf 0 0 0 1 1 0 .232 Matos lf-cf-lf-cf 5 1 2 1 0 0 .245 Camargo ss 4 0 1 0 0 2 .286 Schmitt 3b 4 0 0 0 0 2 .200 Totals 37 4 10 4 4 12

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 3 1 0 0 1 0 .331 Rosario lf 3 0 1 0 1 1 .260 Riley 3b 4 0 1 0 0 1 .279 Olson 1b 3 0 0 0 1 0 .269 Ozuna dh 4 0 0 0 0 2 .249 Murphy c 4 0 0 0 0 1 .274 Pillar cf 4 1 1 0 0 0 .235 Arcia ss 4 1 1 2 0 2 .278 Lopez 2b 2 0 2 0 0 0 .391 c-Grissom ph-2b 1 0 0 0 0 1 .269 Totals 32 3 6 2 3 8

San Francisco 012 000 001 4 10 2 Atlanta 020 000 010 3 6 0

a-struck out for Slater in the 6th. b-walked for Ramos in the 8th. c-struck out for Lopez in the 8th. d-walked for Meckler in the 9th.

E – Schmitt (5), Bailey (9). LOB – San Francisco 12, Atlanta 5. 2B – Estrada (22). HR – Matos (2), off Fried; Flores (17), off Fried; Arcia (14), off Junis. RBIs – Matos (10), Flores 2 (43), Pederson (40), Arcia 2 (47). SB – Riley (3).

Runners left in scoring position – San Francisco 6 (Ramos 2, Camargo, Matos 2, Conforto); Atlanta 2 (Ozuna, Olson). RISP – San Francisco 1 for 8; Atlanta 0 for 3.

GIDP – Riley, Acuña Jr.

DP – San Francisco 2 (Schmitt, Estrada, Flores; Camargo, Estrada, Flores).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Junis 1⅔ 2 2 0 0 1 43 4.00 Wood 1⅓ 2 0 0 0 0 19 4.76 Beck, H, 3 3 2 0 0 0 3 41 3.39 Jackson, H, 2 1 0 0 0 0 0 5 2.25 Ta.Rogers, H, 8 ⅓ 0 1 0 2 1 19 2.81 Doval, W, 5-3 1⅔ 0 0 0 1 3 29 2.29

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried 5⅔ 9 3 3 1 6 103 2.83 Tonkin 2⅓ 1 0 0 1 4 47 3.43 Yates, L, 7-1 ⅔ 0 1 1 2 2 26 2.96 McHugh ⅓ 0 0 0 0 0 3 3.53

Inherited runners-scored – Doval 2-1, Tonkin 1-0, McHugh 3-0. IBB – off Doval (Olson). HBP – Yates 2 (Estrada,Flores). WP – Fried.

Umpires – Home, Angel Hernandez; First, James Hoye; Second, John Libka; Third, D.J. Reyburn.

T – 3:11. A – 40,291 (41,149).