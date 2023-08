Major League Baseball box scores for Sunday, Aug. 27, 2023

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kwan lf 6 1 0 0 0 1 .267 Ramírez 3b 5 2 2 2 1 0 .279 Gonzalez dh 3 0 0 0 0 2 .219 b-Brennan ph-dh 3 0 1 0 0 1 .257 Calhoun 1b 5 3 3 2 1 1 .288 Laureano rf 4 3 3 2 2 1 .255 Giménez 2b 6 0 1 2 0 2 .238 Freeman ss 5 0 1 1 0 3 .248 Haase c 3 0 1 0 1 1 .286 c-Naylor ph-c 1 0 0 0 0 1 .203 Straw cf 4 1 1 1 1 1 .239 Totals 45 10 13 10 6 14

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Bichette ss 3 0 0 0 0 0 .314 Espinal ss 1 0 0 0 0 0 .213 Belt 1b 4 1 0 0 1 3 .251 Guerrero Jr. dh 5 1 1 2 0 0 .268 Springer rf 4 2 2 1 1 0 .258 Schneider lf-2b 4 1 2 2 0 0 .432 1-Kiermaier pr-cf 1 2 0 0 0 0 .266 Varsho cf-lf 5 0 2 1 0 2 .223 Chapman 3b 1 0 0 0 1 0 .248 a-Merrifield ph-lf-2b 2 0 0 1 0 0 .287 Jansen c 3 0 1 0 1 1 .224 Biggio 2b-3b 4 0 0 0 1 1 .213 Totals 37 7 8 7 5 7

Cleveland 002 200 020 04 10 13 0 Toronto 200 102 010 01 7 8 0

a-flied out for Chapman in the 6th. b-flied out for Gonzalez in the 7th. c-struck out for Haase in the 10th.

1-ran for Schneider in the 8th.

LOB – Cleveland 10, Toronto 7. 2B – Calhoun 2 (4), Laureano (4), Giménez (22), Schneider (3), Jansen (15). HR – Ramírez (21), off Kikuchi; Laureano (2), off Jackson; Guerrero Jr. (20), off Syndergaard; Springer (17), off Syndergaard; Schneider (5), off Syndergaard. RBIs – Ramírez 2 (71), Freeman (8), Straw (25), Giménez 2 (48), Calhoun 2 (11), Laureano 2 (9), Guerrero Jr. 2 (76), Springer (53), Schneider 2 (11), Varsho (50), Merrifield (58). SB – Straw (16), Ramírez (21), Haase (1). SF – Merrifield. S – Espinal.

Runners left in scoring position – Cleveland 9 (Giménez, Brennan 2, Straw, Freeman, Kwan 4); Toronto 4 (Kiermaier, Biggio, Guerrero Jr. 2). RISP – Cleveland 6 for 21; Toronto 2 for 9.

Runners moved up – Giménez, Freeman. GIDP – Giménez, Merrifield, Espinal.

DP – Cleveland 2 (Freeman, Giménez, Calhoun; Ramírez, Giménez, Calhoun); Toronto 1 (Bichette, Belt).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard 6 4 5 5 3 3 94 5.40 Sandlin 1 0 0 0 1 1 25 3.65 Stephan, BS, 2-9 1 2 1 1 0 0 11 2.88 Hentges 1⅓ 1 0 0 0 1 14 4.66 Clase, W, 2-7 1⅔ 1 1 0 1 2 27 2.90

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi 6 6 4 4 2 8 95 3.63 Cabrera, H, 3 ⅔ 1 0 0 0 0 19 0.00 Hicks, H, 3 ⅓ 1 0 0 0 0 10 4.35 Mayza, BS, 1-3 2 2 2 1 0 12 1.39 Romano 1⅔ 1 0 0 2 2 36 2.51 García 1⅓ 0 0 0 0 3 16 3.76 Jackson, L, 3-1 1 2 4 3 1 1 16 2.74

Mayza pitched to 3 batters in the 8th

Inherited runners-scored – Clase 1-0, Hicks 1-0, Romano 1-0, García 2-0. IBB – off Clase (Springer), off Jackson (Ramírez). HBP – Sandlin (Jansen). WP – Jackson.

Umpires – Home, Shane Livensparger; First, Charlie Ramos; Second, Junior Valentine; Third, Adrian Johnson.

T – 3:34. A – 41,978 (49,282).