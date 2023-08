Major League Baseball box scores for Sunday, Aug. 6, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 5 1 3 2 0 0 .270 Estrada 2b 5 0 1 1 0 2 .272 Flores dh 4 0 0 0 1 1 .303 Pederson lf 1 1 0 0 2 0 .232 a-Slater ph-lf-cf 2 0 0 0 0 2 .276 Davis 3b 5 1 1 1 0 3 .256 Conforto rf 4 1 1 0 1 2 .240 Bailey c 3 1 2 1 2 0 .256 Crawford ss 5 1 0 1 0 2 .206 Matos cf 3 0 1 0 0 1 .245 b-Sabol ph-lf 0 0 0 0 1 0 .251 Totals 37 6 9 6 7 13

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 5 0 1 0 0 1 .257 Bleday lf-rf 4 0 0 0 0 1 .199 Gelof 2b 4 2 3 0 0 0 .260 Brown 1b 4 1 3 1 0 0 .220 Rooker rf 3 1 0 0 0 1 .242 c-Kemp ph-lf 0 0 0 1 0 0 .217 Diaz 3b 2 1 0 0 2 0 .245 Soderstrom dh 2 1 0 1 2 0 .184 Langeliers c 4 0 1 2 0 2 .202 Allen ss 4 2 3 3 0 0 .195 Totals 32 8 11 8 4 5

San Francisco 112 020 000 6 9 2 Oakland 120 013 10x 8 11 1

a-struck out for Pederson in the 6th. b-walked for Matos in the 7th. c-sacrificed for Rooker in the 7th.

E – Crawford 2 (11), Diaz (2). LOB – San Francisco 11, Oakland 5. 2B – Gelof (5), Brown 2 (10). 3B – Brown (1). HR – Allen 2 (3), off Cobb. RBIs – Davis (55), Wade Jr. 2 (32), Bailey (32), Crawford (31), Estrada (32), Brown (32), Allen 3 (10), Soderstrom (4), Langeliers 2 (38), Kemp (22). SB – Gelof (6). SF – Kemp.

Runners left in scoring position – San Francisco 5 (Wade Jr., Estrada, Flores 2, Conforto); Oakland 3 (Rooker, Ruiz 2). RISP – San Francisco 5 for 16; Oakland 3 for 8.

GIDP – Brown.

DP – San Francisco 1 (Estrada, Crawford, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5⅓ 7 5 5 1 3 77 3.30 Jackson, L, 1-1, BS, 0-2 1 2 1 2 1 25 1.98 Alexander ⅓ 2 1 1 0 0 11 3.21 Walker 0 0 0 1 0 15 2.52 Junis 1⅔ 1 0 0 0 1 13 4.48

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Medina 3⅓ 5 4 3 5 3 88 5.47 Long 1⅔ 2 2 2 0 2 20 5.18 Pruitt 2 0 0 0 0 12 3.35 Snead, W, 1-0 1⅔ 0 0 0 0 3 17 6.00 Erceg, H, 6 1⅔ 0 0 0 2 2 25 6.21 Felipe, H, 2 1⅔ 0 0 0 0 3 19 2.19 May, S, 11-14 1⅔ 0 0 0 0 0 13 4.15

Inherited runners-scored – Jackson 1-1, Walker 2-1, Long 1-0, Pruitt 2-2.

Umpires – Home, Ryan Additon; First, Will Little; Second, Lance Barksdale; Third, Dan Merzel.

T – 3:04. A – 27,381 (46,847).