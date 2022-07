Major League Baseball box scores for Sunday, July 17

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Yelich lf 4 1 2 0 0 1 .251 Adames ss 4 1 2 1 0 1 .220 Tellez 1b 4 1 1 2 0 1 .227 McCutchen dh 3 1 0 0 1 0 .255 Wong 2b 4 0 1 0 0 1 .227 Peterson 3b 3 1 1 0 1 1 .252 Renfroe rf 4 0 1 2 0 1 .243 Narváez c 4 0 0 0 0 1 .236 Davis cf 3 0 1 0 0 1 .237 b-Caratini ph 1 0 0 0 0 1 .244 Totals 34 5 9 5 2 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 3 2 2 0 2 0 .303 Mercedes dh 1 0 0 0 0 1 .250 a-Belt ph-dh 4 1 2 3 0 1 .243 Flores 2b 3 1 1 1 0 0 .253 Longoria 3b 4 1 2 0 0 1 .245 Pederson lf 4 1 1 1 0 0 .252 Estrada ss 4 0 1 0 0 1 .259 Yastrzemski rf 4 1 1 0 0 2 .235 Bart c 4 1 1 1 0 2 .185 Wade Jr. 1b 3 1 1 3 1 1 .181 Totals 34 9 12 9 3 9

Milwaukee 100 000 220 5 9 2 San Francisco 115 002 00x 9 12 0

a-singled for Mercedes in the 2nd. b-struck out for Davis in the 9th.

E – Wong (9), Davis (1). LOB – Milwaukee 4, San Francisco 5. 2B – Renfroe (12), Slater (5), Yastrzemski (20), Pederson (11). HR – Adames (19), off Webb; Tellez (18), off Junis; Wade Jr. (3), off Alexander; Belt (8), off Alexander. RBIs – Adames (51), Renfroe 2 (29), Tellez 2 (57), Flores (51), Belt 3 (19), Pederson (43), Bart (12), Wade Jr. 3 (14). SB – Estrada (13). SF – Flores.

Runners left in scoring position – Milwaukee 1 (Davis); San Francisco 2 (Estrada, Bart). RISP – Milwaukee 1 for 3; San Francisco 4 for 12.

Runners moved up – Narváez. GIDP – Yelich, Renfroe, Slater.

DP – Milwaukee 1 (Adames, Wong, Tellez); San Francisco 2 (Longoria, Flores, Wade Jr.; Estrada, Wade Jr.).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Ashby, L, 2-7 1⅔ 3 2 2 0 2 22 4.57 Alexander 5⅔ 8 7 7 2 5 95 5.60 Sadzeck 2⅔ 1 0 0 1 2 25 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 9-3 6⅔ 4 2 2 2 5 88 2.83 Junis 2⅔ 5 3 3 0 2 34 3.06 Doval 1⅔ 0 0 0 0 2 8 2.95

Inherited runners-scored – Alexander 1-1, Junis 1-1. WP – Ashby, Sadzeck.

Umpires – Home, Brock Ballou; First, Bruce Dreckman; Second, Gabe Morales; Third, Pat Hoberg.

T – 2:49. A – 30,584 (41,915).