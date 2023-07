Major League Baseball box scores for Sunday, July 30, 2023

Boston AB R H BI BB SO Avg. Refsnyder lf 5 0 1 0 0 1 .272 Turner 1b-2b 5 1 1 2 0 0 .287 Devers 3b 4 0 1 0 1 1 .261 Duvall cf 3 1 1 1 1 0 .261 Chang ss 1 0 0 0 0 1 .161 Yoshida dh 5 0 0 0 0 3 .308 Arroyo 2b-ss 3 0 1 0 0 1 .245 Wong c 2 0 0 0 0 2 .250 Verdugo rf 4 0 1 0 1 0 .272 Reyes ss 1 0 0 0 0 0 .299 b-Casas ph-1b 3 0 1 0 0 0 .253 Alfaro c 1 0 0 0 0 0 .118 e-Duran ph-cf 2 1 1 0 0 0 .315 Totals 39 3 8 3 3 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf 1 0 0 0 0 1 .288 a-Yastrzemski ph-rf 1 0 1 0 0 0 .233 Pederson lf 4 0 1 1 0 0 .245 Flores 1b 5 0 2 1 0 1 .300 Luciano dh 2 0 0 0 1 1 .273 d-Wade Jr. ph-dh 1 0 0 0 1 0 .268 Davis 3b 5 0 0 0 0 1 .258 Conforto rf-lf-rf 3 2 1 0 1 0 .241 Matos cf 4 0 2 0 0 0 .264 Sabol c 2 0 1 0 0 1 .252 c-Bailey ph-c 3 1 0 1 0 0 .254 Schmitt 2b 4 1 1 1 0 1 .208 B.Crawford ss 5 0 2 0 0 0 .212 Totals 40 4 11 4 3 6

Boston 000 000 120 00 3 8 1 San Francisco 010 010 010 01 4 11 0

No outs when winning run scored.

a-doubled for Slater in the 3rd. b-popped out for Reyes in the 5th. c-flied out for Sabol in the 6th. d-grounded out for Luciano in the 7th. e-doubled for Alfaro in the 8th.

E – Devers (13). LOB – Boston 9, San Francisco 14. 2B – Devers (23), Duran (31), Yastrzemski (17), Matos (6). HR – Duvall (9), off Stripling; Turner (17), off Ty.Rogers. RBIs – Duvall (29), Turner 2 (70), Schmitt (25), Flores (34), Bailey (31), Pederson (37).

Runners left in scoring position – Boston 3 (Chang, Yoshida, Verdugo); San Francisco 5 (Bailey 2, Davis 2, Schmitt). RISP – Boston 1 for 11; San Francisco 4 for 18.

Runners moved up – Refsnyder, Flores, Pederson, Bailey. LIDP – B.Crawford. GIDP – Turner, Wade Jr..

DP – Boston 2 (Duvall, Arroyo, Duvall; Casas, Arroyo); San Francisco 2 (B.Crawford, Schmitt, Flores; Matos, Schmitt, Matos).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Bernardino 1⅔ 1 1 1 1 2 27 2.50 Schreiber 2⅔ 1 0 0 0 2 22 2.18 Murphy 3⅓ 4 1 0 0 1 54 1.59 Winckowski 1 3 1 1 0 1 19 2.95 Bleier 1⅔ 0 0 0 0 0 15 4.73 Martin 1⅔ 0 0 0 2 0 9 1.62 Llovera, L, 1-0 ⅔ 2 1 0 0 0 12 1.69

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Alexander 1 0 0 0 0 1 16 3.23 Stripling 4⅓ 4 1 1 0 3 63 5.52 Ta.Rogers, H, 6 1⅔ 1 0 0 1 0 15 2.72 Ty.Rogers, BS, 2-7 1⅔ 2 2 2 1 1 25 2.52 Doval 1⅔ 1 0 0 0 1 20 2.62 Beck, W, 2-0 2⅔ 0 0 0 1 3 18 2.94

Inherited runners-scored – Schreiber 3-1, Winckowski 1-0. IBB – off Beck (Devers), off Martin (Wade Jr.), off Martin (Conforto). HBP – Bernardino 2 (Conforto,Matos), Stripling (Alfaro), Llovera (Schmitt).

Umpires – Home, Manny Gonzalez; First, Adrian Johnson; Second, Quinn Wolcott; Third, Junior Valentine.

T – 3:13. A – 37,026 (41,915).