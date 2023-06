Major League Baseball box scores for Sunday, June 11, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 5 1 1 2 0 0 .263 Noda 1b 3 1 2 1 2 0 .249 Laureano rf 3 1 0 0 1 2 .227 Brown lf 4 1 1 3 0 0 .198 Rooker dh 4 1 1 1 0 1 .262 Díaz 3b 3 0 0 0 1 3 .204 Peterson 3b 0 0 0 0 0 0 .223 Pérez c 3 1 0 0 1 0 .244 Kemp 2b 3 1 0 0 0 1 .146 Smith ss 3 1 1 1 0 2 .191 Totals 31 8 6 8 5 9

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. O.Miller 1b-2b-lf 5 0 2 1 0 2 .315 Wiemer cf 4 0 0 0 1 3 .219 Contreras c 4 1 0 0 1 0 .239 Adames ss 5 2 2 0 0 1 .208 Yelich dh 4 2 2 1 1 1 .258 Urías 3b-2b 1 0 0 0 1 1 .053 c-Caratini ph 0 0 0 1 1 0 .238 Anderson rf 3 0 0 0 0 0 .229 b-Singleton ph 0 0 0 0 1 0 .136 1-Toro pr-3b 1 0 1 2 0 0 .500 Perkins lf-rf 5 0 2 1 0 0 .200 Monasterio 2b 2 1 1 0 0 0 .273 a-Tellez ph-1b 2 0 0 0 0 0 .226 Totals 36 6 10 6 6 8

Oakland 000 400 103 8 6 1 Milwaukee 011 001 003 6 10 1

a-grounded out for Monasterio in the 6th. b-walked for Anderson in the 8th. c-walked for Urías in the 9th.

1-ran for Singleton in the 8th.

E – Laureano (2), Wiemer (1). LOB – Oakland 4, Milwaukee 11. 2B – Ruiz (15), O.Miller (11). HR – Brown (4), off Peralta; Rooker (13), off Peralta; Smith (4), off Wilson; Yelich (8), off Sears. RBIs – Brown 3 (13), Rooker (37), Smith (8), Ruiz 2 (28), Noda (24), Yelich (26), O.Miller (19), Perkins (7), Caratini (12), Toro 2 (5). SB – Monasterio (2), Laureano (7). CS – O.Miller (2). S – Smith.

Runners left in scoring position – Oakland 1 (Pérez); Milwaukee 5 (Tellez 2, Adames, Monasterio, Perkins). RISP – Oakland 3 for 5; Milwaukee 3 for 12.

Runners moved up – Brown.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears, W, 1-3 5⅔ 6 2 2 0 5 88 4.15 Moll, H, 5 2 1 1 0 1 16 4.63 Erceg, H, 2 1⅓ 0 0 0 1 1 20 3.38 Fujinami, H, 2 ⅓ 0 0 0 2 0 14 11.12 Lovelady, H, 4 0 0 0 0 0 9 4.05 May 1 3 3 3 1 31 7.04 Long, S, 2-2 ⅓ 1 0 0 0 0 12 2.96

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, L, 5-6 5⅔ 3 4 4 2 5 95 4.73 Peguero 1⅔ 0 0 0 1 0 17 2.28 Wilson 1 1 1 0 1 12 2.91 Milner 0 0 0 1 1 11 3.38 Strzelecki 1⅔ 1 3 3 1 2 20 5.16 Megill 1 0 0 0 0 6 3.97

Inherited runners-scored – Erceg 2-0, Lovelady 2-0, Long 3-2, Peguero 1-0, Megill 1-1. HBP – Sears (Urías), Peralta (Laureano), Moll (Urías), Strzelecki (Kemp).

Umpires – Home, Tom Hanahan; First, CB Bucknor; Second, Ben May; Third, Jeff Nelson.

T – 3:19. A – 31,363 (41,700).