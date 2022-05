Major League Baseball box scores for Sunday, May 22, 2022

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Reynolds 2b-3b 4 1 0 0 1 3 .240 Stephenson dh 4 0 1 0 0 1 .303 Pham lf 3 1 0 0 1 1 .221 Votto 1b 3 1 1 1 1 0 .141 Farmer ss 4 0 1 0 0 1 .227 Aquino cf 4 0 2 2 0 1 .089 Naquin rf 3 0 0 0 0 1 .258 Motter 3b 2 0 0 0 0 2 .167 a-Moran ph 0 0 0 0 1 0 .202 2-Lopez pr-2b 1 0 0 0 0 0 .273 Garcia c 4 0 1 0 0 1 .184 Totals 32 3 6 3 4 11

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 3 1 1 0 0 1 .271 Guerrero Jr. 1b 3 0 0 0 1 0 .262 Bichette ss 4 0 0 1 0 0 .243 Hernández rf 3 0 0 0 1 0 .159 Espinal 2b 4 1 1 0 0 1 .293 Chapman 3b 4 0 1 1 0 2 .193 Jansen c 4 0 1 0 0 1 .292 Collins dh 2 0 0 0 1 1 .194 1-Capra pr-dh 0 0 0 0 0 0 .200 b-Kirk ph 1 0 0 0 0 1 .260 Tapia lf 4 0 0 0 0 1 .230 Totals 32 2 4 2 3 8

Cincinnati 200 000 010 3 6 2 Toronto 011 000 000 2 4 0

a-walked for Motter in the 7th. b-struck out for Capra in the 9th.

1-ran for Collins in the 6th. 2-ran for Moran in the 7th.

E – Motter 2 (3). LOB – Cincinnati 7, Toronto 7. 2B – Aquino (1), Espinal (13). HR – Votto (1), off García. RBIs – Aquino 2 (4), Votto (5), Chapman (17), Bichette (21). SB – Aquino (1).

Runners left in scoring position – Cincinnati 3 (Motter 2, Naquin); Toronto 4 (Hernández, Chapman 2, Tapia). RISP – Cincinnati 1 for 4; Toronto 1 for 10.

Runners moved up – Guerrero Jr. 2, Bichette 2.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Ashcraft 4⅓ 4 2 2 2 3 76 4.15 Santillan 1 0 0 0 1 1 27 5.14 Díaz, W, 2-0 2⅔ 0 0 0 0 3 21 0.92 Warren, S, 2-4 1⅔ 0 0 0 0 1 9 6.14

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi 4⅓ 2 2 2 3 7 86 3.47 Phelps 1⅓ 1 0 0 0 0 21 2.40 Borucki ⅓ 0 0 0 0 1 4 5.06 Richards 0 0 0 1 1 14 4.58 García, L, 0-3 1⅔ 3 1 1 0 1 21 3.94 Vasquez ⅓ 0 0 0 0 0 2 13.50 Cimber 1⅔ 0 0 0 0 1 13 2.00

Inherited runners-scored – Santillan 2-0, Phelps 1-0, Borucki 1-0, García 1-0, Vasquez 1-0. HBP – Kikuchi (Naquin), Ashcraft (Springer). WP – Ashcraft(2).

Umpires – Home, Marvin Hudson; First, Erich Bacchus; Second, Adrian Johnson; Third, John Tumpane.

T – 3:17. A – 42,323 (53,506).