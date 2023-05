Major League Baseball box scores for Sunday, May 28, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 4 0 1 0 0 2 .265 Yastrzemski cf 3 1 1 1 0 1 .265 Davis dh 4 0 0 0 0 3 .273 Conforto rf 3 1 2 0 0 0 .244 Haniger lf 4 1 1 0 0 1 .238 Sabol c 4 1 1 3 0 0 .244 Villar 3b 3 0 0 0 0 0 .143 a-Schmitt ph 1 0 0 0 0 1 .324 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .177 Wisely 2b 2 0 0 1 0 1 .181 b-Flores ph 1 0 0 0 0 1 .238 Totals 32 5 7 5 1 11

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Yelich lf 2 2 1 0 2 0 .254 Miller 2b 2 2 2 2 0 0 .330 Monasterio 2b 1 0 0 0 0 1 .000 Contreras c 4 2 2 3 0 1 .250 Tellez 1b 3 0 0 0 1 0 .253 Anderson 3b 4 0 1 2 0 1 .244 Taylor rf 4 0 0 0 0 3 .171 Turang ss 4 0 0 0 0 2 .218 Ruf dh 3 0 0 0 1 1 .250 Wiemer cf 4 1 1 0 0 1 .191 Totals 31 7 7 7 4 10

San Francisco 001 000 400 5 7 0 Milwaukee 340 000 00x 7 7 0

a-struck out for Villar in the 9th. b-struck out for Wisely in the 9th.

LOB – San Francisco 4, Milwaukee 5. 2B – Crawford (3), Anderson (8). HR – Yastrzemski (6), off Rea; Sabol (6), off Rea; Contreras (5), off Cobb. RBIs – Yastrzemski (15), Sabol 3 (16), Wisely (7), Contreras 3 (16), Anderson 2 (30), Miller 2 (13). SB – Yelich (11), Wiemer (7). SF – Wisely. S – Yastrzemski.

Runners left in scoring position – San Francisco 1 (Haniger); Milwaukee 2 (Taylor 2). RISP – San Francisco 1 for 3; Milwaukee 3 for 8.

Runners moved up – Tellez, Contreras.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, L, 4-2 4⅔ 7 7 7 4 5 95 3.05 Beck 3⅔ 0 0 0 0 4 44 4.10 Walker 1⅔ 0 0 0 0 1 16 0.00

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Rea, W, 2-3 6⅔ 5 4 4 0 6 90 4.89 Payamps, H, 7 1⅔ 1 1 1 0 1 15 2.49 Strzelecki, H, 13 1 0 0 0 1 16 4.18 Williams, S, 8-8 1⅓ 0 0 0 1 3 26 0.54

Inherited runners-scored – Williams 1-0. HBP – Rea (Conforto), Cobb (Miller). WP – Cobb. PB – Contreras (2).

Umpires – Home, Nic Lentz; First, Charlie Ramos; Second, Jeremie Rehak; Third, Chad Fairchild.

T – 2:47. A – 34,581 (41,700).