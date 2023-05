Major League Baseball box scores for Sunday, May 7, 2023

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Mullins cf 5 1 1 0 1 1 .250 Pérez p 0 0 0 0 0 0 --- Santander dh 4 0 2 1 0 0 .264 1-Mateo pr-dh-ss 0 0 0 0 0 0 .304 Mountcastle 1b 5 0 0 0 0 2 .252 Henderson ss-3b 5 0 0 0 0 2 .176 Hays lf 4 1 1 0 1 1 .291 Frazier 2b 4 0 1 0 1 0 .240 Urías 3b 4 0 0 1 1 1 .274 3-McKenna pr-cf 0 0 0 0 0 0 .306 Stowers rf 5 0 0 0 0 2 .095 McCann c 2 0 0 0 0 0 .217 a-Rutschman ph-c 2 0 0 0 1 0 .280 Totals 40 2 5 2 5 9

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 5 0 0 0 0 0 .338 Olson 1b 4 1 1 1 1 1 .246 Riley 3b 5 0 0 0 0 2 .246 Albies 2b 5 1 0 0 0 3 .283 Rosario lf 4 0 1 0 0 2 .250 2-Hilliard pr-lf 0 1 0 0 0 0 .266 c-Pillar ph 1 0 0 0 0 1 .270 Ozuna dh 3 0 0 0 2 0 .146 Harris II cf 4 0 1 1 1 0 .222 Arcia ss 4 0 1 0 0 2 .327 Tromp c 2 0 0 0 0 1 .125 b-Murphy ph-c 2 0 0 0 0 1 .282 Totals 39 3 4 2 4 13

Baltimore 000 100 000 100 2 5 1 Atlanta 100 000 000 101 3 4 1

One out when winning run scored.

a-walked for McCann in the 6th. b-grounded out for Tromp in the 8th. c-struck out for Hilliard in the 12th.

1-ran for Santander in the 10th. 2-ran for Rosario in the 10th. 3-ran for Urías in the 12th.

E – Urías (1), Riley (5). LOB – Baltimore 11, Atlanta 9. 2B – Mullins (6), Frazier (4), Arcia (3), Harris II (3). HR – Olson (10), off Wells. RBIs – Urías (16), Santander (20), Olson (27), Harris II (4). SB – Mateo (12), Harris II (3).

Runners left in scoring position – Baltimore 6 (McCann, Henderson 2, Mullins 3); Atlanta 3 (Albies, Olson, Harris II). RISP – Baltimore 1 for 14; Atlanta 1 for 11.

Runners moved up – Urías, Rutschman, Acuña Jr., Ozuna. GIDP – Mountcastle.

DP – Atlanta 2 (Arcia, Albies, Olson; Acuña Jr., Riley, Acuña Jr.).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Wells 5⅔ 3 1 1 1 4 96 3.15 Voth 2⅔ 0 0 0 0 2 29 4.58 Cano 2⅔ 0 0 0 0 3 29 0.00 Bautista, BS, 7-10 1⅔ 0 1 0 1 1 19 1.72 Baumann 1⅔ 0 0 0 1 2 12 3.86 Pérez, L, 1-1 ⅓ 1 1 0 1 1 6 4.61

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Elder 5⅓ 4 1 1 4 4 96 1.74 McHugh 2⅔ 0 0 0 1 3 30 2.25 Lee 0 0 0 0 0 5 2.81 Iglesias 1⅔ 0 0 0 0 0 15 0.00 Chavez 1⅔ 1 1 0 0 1 17 2.57 Tonkin, W, 3-1 2⅔ 0 0 0 0 1 17 1.89 Inherited runners-scored_McHugh 2-0. IBB_off Baumann (Olson), off Pérez (Ozuna). HBP_Elder (Santander). WP_Bautista. ⅔

Umpires – Home, Mark Wegner; First, Bruce Dreckman; Second, Stu Scheuwater; Third, Malachi Moore.

T – 3:29. A – 40,800 (41,149).