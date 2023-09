Major League Baseball box scores for Sunday, Sept. 10, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf 4 0 1 0 0 1 .215 a-Díaz ph-lf 1 0 1 0 0 0 .232 Gelof 2b 4 1 0 0 1 1 .273 Noda 1b 4 1 2 0 1 2 .238 Brown dh 4 1 2 1 0 1 .218 b-C.Pérez ph 1 0 0 0 0 0 .229 Diaz 3b 5 0 2 1 0 2 .241 Butler cf 3 0 0 0 1 1 .227 K.Smith ss 3 0 0 0 0 3 .204 Soderstrom c 3 1 1 1 1 1 .158 Ruiz rf 4 0 0 0 0 0 .251 Totals 36 4 9 3 4 12

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 5 3 4 2 0 0 .281 Seager ss 5 2 2 1 0 0 .336 Lowe 1b 3 1 2 2 0 1 .279 Garver dh 3 1 1 0 1 1 .286 Grossman rf 4 0 1 2 0 0 .232 Jankowski rf 0 0 0 0 0 0 .266 Taveras cf 4 1 1 0 0 1 .268 Heim c 4 0 0 0 0 1 .261 J.Smith 3b 3 1 1 1 1 1 .187 Carter lf 2 0 0 1 1 1 .200 Totals 33 9 12 9 3 6

Oakland 004 000 000 4 9 1 Texas 300 024 00x 9 12 1

a-singled for Kemp in the 8th. b-flied out for Brown in the 9th.

E – Kemp (7), J.Smith (7). LOB – Oakland 10, Texas 5. 2B – Diaz (8), Brown (16), Garver (11), Grossman (23), Semien (35), Seager (36). 3B – J.Smith (1). HR – Soderstrom (3), off Gray; Semien (23), off Medina; Semien (24), off Martínez; Seager (30), off Martínez. RBIs – Soderstrom (6), Brown (46), Diaz (26), Semien 2 (87), Grossman 2 (43), Lowe 2 (74), J.Smith (10), Carter (1), Seager (87). SB – Kemp (14). CS – Ruiz (10). SF – Carter.

Runners left in scoring position – Oakland 7 (K.Smith 3, Soderstrom 2, Noda, Gelof); Texas 3 (Grossman, Seager, Heim). RISP – Oakland 2 for 11; Texas 2 for 7.

GIDP – Carter, Grossman.

DP – Oakland 2 (K.Smith, Noda; K.Smith, Noda).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Medina, L, 3-9 4⅓ 6 5 5 3 3 84 5.68 Martínez 2⅔ 5 4 4 0 2 41 5.77 Lucas 1 1 0 0 0 1 16 4.50

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gray 2⅔ 4 4 3 2 3 60 3.96 Heaney, W, 10-6 3⅔ 4 0 0 1 6 63 4.10 Leclerc ⅔ 0 0 0 1 2 14 3.04 Burke 1 1 0 0 0 0 10 4.19 Bradford 1 0 0 0 0 1 6 4.03

Inherited runners-scored – Martínez 1-0, Heaney 2-1, Leclerc 2-0. HBP – Medina (Lowe), Heaney (K.Smith). WP – Medina, Burke.

Umpires – Home, Doug Eddings; First, Lance Barrett; Second, Ryan Wills; Third, Alfonso Marquez.

T – 2:43. A – 26,189 (40,000).