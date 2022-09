Major League Baseball box scores for Sunday, Sept. 11, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Brinson cf 2 1 0 0 2 1 .192 Flores 2b 4 1 1 2 0 1 .235 Davis dh 4 1 1 0 0 1 .235 Longoria 3b 4 0 2 0 0 2 .249 Villar 1b 4 0 0 0 0 2 .219 T.Estrada ss 4 1 2 2 0 0 .259 Bart c 4 0 0 0 0 1 .228 Dean lf 4 0 2 0 0 0 .375 González rf 4 0 0 0 0 1 .247 Totals 34 4 8 4 2 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. McKinstry 2b 5 1 4 0 0 0 .205 Ortega cf 3 0 2 1 0 0 .234 a-Wisdom ph-cf 2 0 0 0 0 0 .215 Suzuki rf 4 1 1 1 0 0 .260 Happ lf 4 0 0 0 0 1 .272 Reyes dh 4 0 1 0 0 2 .278 Hoerner ss 2 0 2 0 0 0 .291 Morel ss 1 0 1 0 1 0 .246 Rivas 1b 3 0 0 0 0 0 .242 b-Velázquez ph 1 0 0 0 0 0 .203 Higgins 1b 0 0 0 0 0 0 .222 Gomes c 3 0 0 0 0 0 .233 Bote 3b 4 0 1 0 0 2 .239 Totals 36 2 12 2 1 5

San Francisco 000 100 120 4 8 1 Chicago 000 010 010 2 12 0

a-pinch hit for Ortega in the 7th. b-pinch hit for Rivas in the 8th.

E – González (5). LOB – San Francisco 5, Chicago 9. 2B – Davis (3), Hoerner (21), McKinstry (3). 3B – McKinstry (2). HR – T.Estrada (13), off Wesneski; Flores (18), off Wesneski; Suzuki (13), off Alexander. RBIs – T.Estrada 2 (55), Flores 2 (65), Ortega (33), Suzuki (45). SB – T.Estrada (18), Ortega (12), Brinson (1). CS – T.Estrada (4).

Runners left in scoring position – San Francisco 1 (Bart); Chicago 6 (Wisdom, Rivas, Suzuki 3, Velázquez). RISP – San Francisco 2 for 5; Chicago 1 for 6.

GIDP – Ortega, Bote.

DP – San Francisco 2 (Flores, Longoria, Villar; T.Estrada, Flores, Villar).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Brebbia 1⅔ 1 0 0 0 0 17 2.88 Rogers 2⅔ 3 0 0 0 1 33 4.20 Marte, BS, 0-1 2⅔ 3 1 1 0 2 36 6.28 Littell, W, 3-3 1 2 0 0 0 2 28 4.74 Alexander, H, 2 1⅔ 2 1 1 1 0 17 2.45 Doval, S, 22-25 1⅓ 1 0 0 0 0 22 2.58

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Miley 5⅔ 4 1 1 1 5 75 2.89 Wesneski, L, 1-1 3 4 3 3 1 3 88 3.12 Wick ⅓ 0 0 0 0 1 3 4.42 Inherited runners-scored_Alexander 1-0, Doval 2-0, Wick 1-0. HBP_Doval (Gomes). WP_Marte. ⅔

Umpires – Home, Quinn Wolcott; First, Alan Porter; Second, Mark Wegner; Third, Jeremy Riggs.

T – 3:21. A – 30,004 (41,649).