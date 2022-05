Major League Baseball box scores for Tuesday, May 10, 2022

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer cf-rf 4 1 2 1 1 1 .291 Bichette ss 4 0 1 0 1 1 .238 Guerrero Jr. 1b 3 1 1 0 1 1 .287 Hernández rf-lf 4 0 0 0 0 3 .233 Gurriel Jr. lf 3 1 1 1 0 1 .243 Zimmer cf 0 0 0 0 0 0 .075 Kirk dh 3 1 1 1 0 1 .263 M.Chapman 3b 3 1 0 0 1 3 .194 Espinal 2b 4 0 1 2 0 2 .268 Heineman c 1 0 0 0 0 1 .267 a-Tapia ph 1 0 0 0 0 0 .213 Collins c 1 0 0 0 0 1 .218 Totals 31 5 7 5 4 15

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 3b 4 2 1 0 1 1 .281 Judge cf 5 2 2 3 0 1 .290 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 1 .231 Stanton rf 4 1 2 3 0 0 .259 Donaldson dh 2 0 0 0 1 1 .215 Hicks lf 2 0 0 0 2 1 .243 Torres 2b 4 0 0 0 0 1 .209 Kiner-Falefa ss 4 0 0 0 0 3 .264 Higashioka c 2 0 0 0 0 1 .140 b-Gallo ph 0 0 0 0 1 0 .183 Trevino c 0 1 0 0 1 0 .189 Totals 30 6 5 6 7 10

Toronto 120 000 020 5 7 0 New York 000 003 003 6 5 0

One out when winning run scored.

a-grounded out for Heineman in the 7th. b-walked for Higashioka in the 7th.

LOB – Toronto 6, New York 7. 2B – Espinal (11), Gurriel Jr. (8), LeMahieu (6). HR – Springer (7), off Severino; Stanton (7), off García; Judge (10), off Romano. RBIs – Springer (17), Espinal 2 (14), Gurriel Jr. (11), Kirk (5), Stanton 3 (22), Judge 3 (22). SB – Gurriel Jr. (2). SF – Kirk. S – Heineman.

Runners left in scoring position – Toronto 2 (Espinal, Guerrero Jr.); New York 2 (Torres, Higashioka). RISP – Toronto 1 for 6; New York 3 for 8.

Runners moved up – Rizzo. GIDP – Bichette.

DP – New York 1 (LeMahieu, Torres, Rizzo).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi 5⅓ 2 2 2 3 7 89 4.15 García, BS, 0-2 ⅔ 1 1 1 0 0 7 4.50 Phelps 0 0 0 0 0 10 3.00 Cimber 1⅔ 0 0 0 1 1 13 2.63 Mayza, H, 7 1 0 0 1 0 12 1.59 Richards, H, 4 ⅓ 0 0 0 0 1 5 4.05 Romano, L, 1-2, BS, 12-14 ⅓ 1 3 3 2 1 21 3.29

New York IP H R ER BB SO NP ERA Severino 4 5 3 3 2 8 97 4.08 Castro 1⅓ 0 0 0 0 4 22 1.59 Loáisiga 1⅔ 1 1 1 1 0 26 4.97 Green 1⅔ 1 1 1 0 2 18 3.97 Peralta, W, 1-0 1⅔ 0 0 0 1 1 15 1.64

García pitched to 2 batters in the 6th

Inherited runners-scored – García 2-2, Phelps 1-0, Richards 2-0, Castro 1-0, Green 1-1. HBP – Castro (Gurriel Jr.), García (Donaldson).

Umpires – Home, Lance Barrett; First, Alfonso Marquez; Second, Shane Livensparger; Third, Ramon De Jesus.

T – 3:39. A – 41,522 (47,309).