Major League Baseball box scores for Tuesday, May 17, 2022

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 4 1 0 0 0 1 .328 Pollock lf 2 0 1 1 1 0 .200 Robert cf 4 0 0 0 0 0 .297 Abreu 1b 3 0 2 2 1 0 .211 Grandal dh 3 0 0 0 1 0 .171 Sheets rf 2 0 0 0 1 0 .225 1-Engel pr-rf 1 0 0 0 0 0 .227 García 2b 4 0 0 0 0 2 .191 McGuire c 3 1 1 0 0 0 .150 Harrison 3b 3 1 1 0 1 1 .157 Totals 29 3 5 3 5 4

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 1 0 1 0 .196 Benintendi lf 3 0 0 0 2 2 .306 Perez dh 3 0 1 0 0 2 .206 b-Santana ph-dh 2 0 0 0 0 1 .132 O'Hearn 1b 4 0 0 0 0 3 .171 Dozier rf 4 0 1 0 0 1 .271 Witt Jr. 3b 4 0 1 0 0 2 .213 Melendez c 4 0 1 0 0 2 .222 Isbel cf 2 0 1 0 0 0 .212 a-Taylor ph-cf 2 0 0 0 0 1 .224 Lopez ss 3 0 3 0 1 0 .212 Totals 35 0 9 0 4 14

Chicago 000 030 000 3 5 0 Kansas City 000 000 000 0 9 0

a-struck out for Isbel in the 6th. b-struck out for Perez in the 7th.

1-ran for Sheets in the 6th.

LOB – Chicago 7, Kansas City 12. 2B – Harrison (6), McGuire (2), Abreu (6), Merrifield (5), Witt Jr. (7), Lopez (4). RBIs – Pollock (9), Abreu 2 (14). SB – Lopez (2). SF – Pollock.

Runners left in scoring position – Chicago 3 (Robert, Grandal 2); Kansas City 8 (Santana, O'Hearn 4, Taylor, Dozier 2). RISP – Chicago 1 for 7; Kansas City 0 for 12.

Runners moved up – Anderson, Robert, Benintendi. GIDP – Grandal, McGuire.

DP – Kansas City 2 (Merrifield, Lopez, O'Hearn; Merrifield, Lopez, O'Hearn).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, W, 4-1 5 7 0 0 2 9 94 3.09 Sousa, H, 4 ⅓ 0 0 0 0 1 4 3.75 Kelly, H, 3 1⅔ 1 0 0 2 2 27 18.00 Ruiz, H, 9 1⅔ 0 0 0 0 1 15 3.21 Hendriks, S, 11-14 1⅔ 1 0 0 0 1 18 4.15

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Heasley, L, 0-2 5⅔ 4 3 3 3 1 88 4.32 Garrett 1⅔ 0 0 0 1 1 11 3.97 Payamps 3⅔ 1 0 0 1 2 45 1.69

Inherited runners-scored – Sousa 1-0. HBP – Heasley (Anderson), Payamps (McGuire). WP – Cease, Heasley.

Umpires – Home, Ramon De Jesus; First, Junior Valentine; Second, Alfonso Marquez; Third, Shane Livensparger.

T – 3:10. A – 9,168 (37,903).