Major League Baseball box scores for Tuesday, May 24, 2022

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Mullins cf 5 0 0 0 0 1 .240 Mancini dh 5 0 0 0 0 2 .293 1-McKenna pr-dh 0 1 0 0 0 0 .222 Santander rf 5 0 0 0 0 1 .225 Hays lf 5 1 1 2 0 1 .284 Mountcastle 1b 5 1 2 0 0 0 .264 Rutschman c 4 1 1 0 0 2 .188 Urías 3b 3 1 1 0 1 0 .227 Odor 2b 4 1 1 4 0 0 .220 Mateo ss 4 0 1 0 0 1 .213 Totals 40 6 7 6 1 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Hicks cf 5 0 2 0 0 2 .216 Judge rf 5 0 0 0 0 2 .314 Rizzo 1b 3 1 1 1 2 1 .232 Stanton dh 2 0 0 0 0 1 .285 a-Florial ph-dh 3 0 0 0 0 1 .000 Torres 2b 5 3 2 2 0 2 .241 Andújar lf 5 0 0 0 0 1 .200 Kiner-Falefa ss 5 2 2 1 0 1 .261 Gonzalez 3b 3 0 1 0 1 0 .205 Trevino c 4 1 3 3 1 1 .246 Totals 40 7 11 7 4 12

Baltimore 000 010 400 01 6 7 0 New York 101 100 200 02 7 11 0

One out when winning run scored.

a-grounded out for Stanton in the 7th.

1-ran for Mancini in the 11th.

LOB – Baltimore 4, New York 9. 2B – Urías (7). HR – Hays (4), off Montgomery; Odor (3), off King; Rizzo (11), off Zimmermann; Trevino (2), off Zimmermann; Torres 2 (7), off Zimmermann. RBIs – Odor 4 (18), Hays 2 (20), Rizzo (26), Trevino 3 (10), Torres 2 (21), Kiner-Falefa (12). SB – Mateo (12).

Runners left in scoring position – Baltimore 3 (Mateo, Mancini, Mullins); New York 3 (Hicks 2, Torres). RISP – Baltimore 1 for 9; New York 3 for 9.

Runners moved up – Odor, Santander, Judge, Andújar. GIDP – Judge.

DP – Baltimore 2 (Urías, Odor, Mountcastle; Urías, Odor, Mountcastle).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Zimmermann 6⅓ 6 4 4 0 5 85 3.78 Gillaspie, BS, 0-1 ⅓ 2 1 1 0 0 13 2.25 Akin 2⅓ 0 0 0 3 6 39 1.23 Tate 1⅔ 0 0 0 1 1 10 1.93 Baker, L, 1-2, BS, 0-1 ⅓ 3 2 1 0 0 16 5.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 6⅔ 4 2 2 0 5 88 3.30 King, BS, 1-3 2 3 3 1 0 21 2.96 Luetge ⅓ 0 0 0 0 0 4 5.56 Holmes 1⅔ 0 0 0 0 2 10 0.40 Peralta 1⅔ 1 0 0 0 0 7 1.80 Schmidt, W, 3-2 2⅔ 0 1 0 0 1 23 0.69

Inherited runners-scored – Akin 2-0. IBB – off Tate (Rizzo). HBP – Gillaspie (Gonzalez).

Umpires – Home, Bill Miller; First, Malachi Moore; Second, Doug Eddings; Third, Chris Segal.

T – 3:36. A – 32,289 (47,309).