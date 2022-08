Major League Baseball box scores for Wednesday, Aug. 10, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 3 1 1 0 0 1 .267 a-Pederson ph-lf 2 0 2 1 0 0 .251 Flores 2b 4 0 1 1 1 1 .251 Belt 1b 4 0 0 0 0 0 .229 Longoria dh 4 0 0 0 0 1 .242 b-Wade Jr. ph 1 0 0 0 0 0 .188 Davis 3b 4 2 3 1 0 0 .249 Yastrzemski rf-cf 3 1 1 0 2 1 .221 Estrada ss 4 0 1 1 0 0 .268 Wynns c 4 2 2 0 0 0 .224 González lf-rf 2 1 0 0 2 0 .263 Totals 35 7 11 4 5 4

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Profar lf 5 1 1 0 0 1 .251 Soto rf 5 1 2 0 0 1 .254 Machado 3b 5 2 3 2 0 1 .294 Bell 1b 3 2 1 0 2 0 .297 Drury dh 5 2 2 4 0 3 .268 Cronenworth 2b 5 1 3 1 0 0 .241 Kim ss 5 1 1 1 0 2 .247 Grisham cf 4 1 2 1 0 1 .195 Nola c 3 2 1 3 1 0 .247 Totals 40 13 16 12 3 9

San Francisco 013 003 000 7 11 1 San Diego 006 007 00x 13 16 2

a-singled for Slater in the 6th. b-flied out for Longoria in the 9th.

E – Belt (5), Soto (3), Cronenworth (4). LOB – San Francisco 9, San Diego 6. 2B – Yastrzemski (21), Pederson (13), Machado 2 (25), Kim (19). HR – Davis (7), off Manaea; Drury (22), off Marte; Nola (3), off J.García. RBIs – Davis (25), Flores (57), Estrada (45), Pederson (45), Machado 2 (65), Drury 4 (69), Cronenworth (58), Grisham (42), Nola 3 (31), Kim (39). SF – Estrada.

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Yastrzemski, Estrada, Belt); San Diego 3 (Drury 2, Profar). RISP – San Francisco 4 for 8; San Diego 7 for 12.

GIDP – Flores, Wynns.

DP – San Diego 2 (Machado, Cronenworth, Bell; Kim, Cronenworth, Bell).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Junis 2⅓ 7 6 6 2 3 61 3.78 Young 2⅓ 2 0 0 1 2 40 1.93 Marte, L, 0-1 1⅔ 5 5 4 0 1 27 6.15 J.García 2⅓ 2 2 0 0 3 37 2.95

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Manaea 5⅔ 6 4 3 1 4 79 4.76 Crismatt, BS, 0-4 ⅓ 2 3 2 0 0 18 3.04 Suarez, W, 3-1 1 2 0 0 2 0 28 3.12 Morejon 1⅔ 1 0 0 1 0 12 4.40 Scott 1⅔ 0 0 0 1 0 17 4.63

Inherited runners-scored – Young 3-2, Marte 1-0, J.García 1-1, Suarez 1-1. HBP – Manaea (Belt), Crismatt (Davis).

Umpires – Home, David Rackley; First, Larry Vanover; Second, Sean Barber; Third, Jeremy Riggs.

T – 3:32. A – 32,834 (40,209)