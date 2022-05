Major League Baseball box scores for Saturday, May 7, 2022

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp 2b 4 0 0 0 0 2 .216 Neuse 1b 4 0 1 0 0 2 .307 Pinder dh 2 0 0 0 1 1 .273 a-Lowrie ph 1 0 0 0 0 1 .200 Brown lf 3 0 0 0 1 1 .167 K.Smith 3b 2 0 0 0 1 2 .196 b-Murphy ph 0 0 0 0 0 0 .200 Bethancourt c 4 0 1 0 0 1 .209 McKinney rf 3 0 0 0 0 1 .100 Andrus ss 3 0 1 0 0 1 .193 Pache cf 3 0 0 0 0 3 .176 Totals 29 0 3 0 3 15

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Buxton cf 3 0 0 0 0 2 .278 Celestino cf 1 0 0 0 0 0 .265 Kepler rf 3 0 0 0 1 0 .244 Polanco 2b 4 1 3 1 0 0 .232 Sánchez dh 4 0 0 0 0 1 .209 Gordon lf 3 0 1 0 0 2 .250 Miranda 3b 2 0 0 0 1 0 .136 Kirilloff 1b 2 0 0 0 0 2 .053 Jeffers c 3 0 0 0 0 1 .210 Lewis ss 3 0 1 0 0 1 .286 Totals 28 1 5 1 2 9

Oakland 000 000 000 0 3 1 Minnesota 000 001 00x 1 5 0

a-struck out for Pinder in the 9th. b-hit by pitch for K.Smith in the 9th.

E – Puk (1). LOB – Oakland 6, Minnesota 6. 2B – Bethancourt (5), Polanco (6), Lewis (1). HR – Polanco (3), off Kaprielian. RBIs – Polanco (15). SB – Andrus (2).

Runners left in scoring position – Oakland 3 (McKinney, Neuse, Bethancourt); Minnesota 3 (Gordon, Sánchez 2). RISP – Oakland 0 for 4; Minnesota 0 for 5.

LIDP – Polanco. GIDP – Bethancourt, Miranda.

DP – Oakland 2 (Neuse; K.Smith, Kemp, Neuse); Minnesota 1 (Polanco, Lewis, Kirilloff).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Kaprielian, L, 0-2 5 3 1 1 2 7 99 5.87 Jackson ⅓ 0 0 0 0 1 5 4.76 Moll 1⅔ 0 0 0 0 1 11 0.00 Puk 2 0 0 0 0 16 0.69 Trivino ⅓ 0 0 0 0 0 1 10.80

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gray 4⅔ 2 0 0 2 7 66 3.48 Coulombe 1⅓ 0 0 0 0 1 12 0.82 Jax, W, 2-0 1 1 0 0 0 2 19 1.35 Duran, S, 2-2 2⅔ 0 0 0 1 5 32 3.68

Inherited runners-scored – Trivino 2-0. HBP – Moll (Kirilloff), Duran (Murphy). WP – Kaprielian.

Umpires – Home, Bruce Dreckman; First, Pat Hoberg; Second, Paul Emmel; Third, Nestor Ceja.

T – 2:55. A – 22,272 (38,544).