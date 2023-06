Prep baseball: NCL I, II, III All-League teams

Here are the all-league baseball teams from the North Central League I, II and III. Voted on by league coaches.

NCL I

Co-MVPs

Zayne Barker, Sr., Kelseyville

Brock Barrick, So., Kelseyville

First team

Jon Dougherty, Jr., Kelseyville

Tyler Bryant, So., Kelseyville

Jason Jara, Sr., Fort Bragg

Chance Tagar, Sr., Fort Bragg

Micah Marquez, Jr., St. Helena

Hank Ollenberger, Jr., Clear Lake

Ayal Fitchelberg, Sr., Cloverdale

Jordan O'Keefe, Sr., Lower Lake

Kooper Dockins, Jr., Willits

Second team

Reme Strong, So., Kelseyville

Luke Watkins, Sr., Kelseyville

Brady Pyorre, Sr., Fort Bragg

Justice Penterman, Jr., St. Helena

Greyson Wind, Sr., Clear Lake

Caden Axell, Sr., Cloverdale

Jon Hawkins, Fr., Middletown

Jett Guralas, Sr., Lower Lake

Damian Lopez, Sr., Willits

Honorable mention

Joey Gentle, Sr., Kelseyville

Cooper Killion, Sr., Fort Bragg

Derek Sanchez, Jr., Fort Bragg

Thomas Herdell, Sr., St. Helena

Jesse Hayes, Fr., Clear Lake

Dominic Valluntini, Sr., Cloverdale

Hunter Hertzog, Sr., Middletown

Edward Gutierrez, Sr., Lower Lake

Justin Nielsen, Sr., Willits

NCL II

Most Valuable Player

Tony Del Toro, Sr., Credo

First team

Luke Gruendle, Jr., Credo

Joel Deering, Sr., Credo

Tyler Hankerson, Jr., Technology

Grayson Worden, Jr., Technology

J.T. Byrne, Sr., Technology

Joel Zimmer, Sr., Sonoma Academy

Eli Tuchman, Sr., Sonoma Academy

Noah Proctor, So., Sonoma Academy

Jonathan Semorile, Jr., Tomales

Honorable mention

Thadeus Cole, So., Credo

Zach McKenna, So., Credo So.

Austin Exelby, Jr., Technology

Damien Padilla, Fr., Technology

Myles Texel, Jr., Sonoma Academy

Sijie Zeng, Fr., Sonoma Academy

Stran Stevens, So., Tomales

Fabian Albor, Jr., Roseland Collegiate Prep

Oscar Leon, Sr., Calistoga

NCL III

Co-MVPs

Derek Billy, Jr., Point Arena

Will Henry, Jr., Upper Lake

First Team

Kyler Brothers, So., Upper Lake

Johnny Gozony, Jr., Upper Lake

Ray Rahmar, Sr., Upper Lake

Sean Freebairn-Smith, Sr., Point Arena

Dauki Bechtol, Jr., Point Arena

Ansel Woods, Sr., Point Arena

Pablo Salmon, So., Mendocino

Noah Penry, Sr., Potter Valley

Diego Perez, Sr., Anderson Valley

Honorable mention

Talan Kreck, Jr., Point Arena

Cody Chavez, So., Point Arena

Ethan Miller, Jr., Point Arena

Kyle Caughey, Jr., Point Arena

Dylan Slater, Sr., Upper Lake

Nick Foster, Jr., Upper Lake

Logan Clarke, Sr., Potter Valley

Cayden Keeton, So., Potter Valley

Jack Spacek, Jr., Anderson Valley

Trenton Rossi, Jr., Anderson Valley

Sam Morse, Sr., Mendocino

