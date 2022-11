Prep cross-country: NBL all-league teams

The North Bay League released its all-league selections and the times each athlete ran at the league championship meet two weeks ago.

OAK

BOYS RUNNER OF YEAR

Jude DeVries, Montgomery, Sr., 15:00

GIRLS RUNNER OF YEAR

Hanne Thomsen, Montgomery, So., 16:21

BOYS ALL-LEAGUE

Andrew Stevens, Santa Rosa, Sr., 15:33

Sean Gubera, Maria Carrillo, Sr., 15:51

Jared Hayes, Piner, Sr., 16:00

Grant Sanderson, Maria Carrillo, Jr., 16:17

Max Azevedo, Montgomery, Jr., 16:21

Jack Wilson, Maria Carrillo, So., 16:26

Adam Joseph, Santa Rosa, Jr., 16:28

GIRLS ALL-LEAGUE

Amrie Lacefield, Montgomery, So., 18:08

Seelah Kittelstrom, Montgomery, So., 18:08

Gracie Trenam, Maria Carrillo, Jr., 18:48

Hope Martin, Montgomery, Sr., 19:14

Isabella Boardman, Windsor, So., 19:23

Brooke Szczekocki, Maria Carrillo, So., 19:39

Kira Moe, Maria Carrillo. Jr., 19:53

NBL-REDWOOD

BOYS RUNNER OF YEAR

Kaeden Anderson, Healdsburg, So., 17:24

GIRLS RUNNER OF YEAR

Siena Brunetti, Cardinal Newman, Sr., 21:30

BOYS ALL-LEAGUE

Estrada Adrian, Cardinal Newman, So., 17:39

Andrew Tarin, Ukiah, Jr., 18:03

Cormac Gaylord, Analy, Sr., 18:09

Gideon Hupp, Ukiah, So., 18:19

Oscar Ruiz, Ukiah, Fr.,18:29

Jake McWilliams, Healdsburg, Fr., 18:49

Jackson Brown, Ukiah, Fr., 19:47

GIRLS ALL-LEAGUE

Beatrice Hawkes, Healdsburg, Fr., 22:14

Karis Morasch, Analy, Jr. 22:19

Isabela Yob, Analy, Sr., 22:37

Kate Carter, Rancho Cotate, So., 22:58

Stella Finley, Analy, Fr.,22:58

Rosemary Harris, Analy, Jr., 23:24

Jennifer Orozco, Analy, Sr. 23:40