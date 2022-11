With the completion of the high school football season, the North Bay League released all-league selections for the Oak and Redwood divisions.

Windsor sophomore Hayden Anderson was named MVP of the NBL-Oak, while St. Vincent seniors Kai Hall and Jaret Bosarge shared MVP honors in the NBL-Redwood.

Here is the full list of all-league selections.

NBL-OAK

MOST VALUABLE PLAYER

Hayden Anderson, WR/DB, So., Windsor

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Santino Acevedo, RB, Sr., Cardinal Newman

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Sailasa Vadrawale, DB, Sr., Rancho Cotate

BACK OF THE YEAR

Jacob Pruitt, QB/DB, Jr. Rancho Cotate

LINEMAN OF THE YEAR

Waisea Bainibure, OL/DL, Sr., Montgomery

SPECIALIST OF THE YEAR

Joey Bowser, Sr., Montgomery

FIRST-TEAM ALL-LEAGUE OFFENSE

Quarterback

Sammy Long, Sr., Analy

Running backs

Potu Hale, Jr., Rancho Cotate

Max McFerren, Jr., Windsor

Wide receivers

Giovanni Visintin, Sr., Analy

Zachary Kelly, Sr., Cardinal Newman

Keegan Peterson, Sr., Montgomery

Gunnar Erikson, Jr., Windsor

Tight end

Santiago Adan, Jr., Cardinal Newman

Offensive linemen

Ty Sheffler, Sr., Analy

Israel Ochoa, Sr., Montgomery

Cameron Crean, Sr., Windsor

Conner Contreras, Sr., Windsor

Nate Ojeda, Sr., Windsor

Malik Cleveland, Sr., Rancho Cotate

FIRST-TEAM ALL-LEAGUE DEFENSE

Defensive backs

Solomon Hall, Sr., Analy

Nicholas Ayre, Sr., Cardinal Newman

Ananias Walker, Jr., Rancho Cotate

Gunnar Erikson, Jr., Windsor

Abel Calvillo, Sr., Rancho Cotate

Defensive linemen

Sean Sage, Sr., Rancho Cotate

Ricky Campos, Jr., Windsor

Jessie Myers, So., Cardinal Newman

Malik Cleveland, Sr., Rancho Cotate

Inside linebackers

Camden Morrow, Sr., Rancho Cotate

Trenton Becker, Sr., Windsor

Outside linebackers

Kaize Steverson, Jr., Cardinal Newman

Eric Rodriguez, So., Rancho Cotate

Izeyah Wright, Jr., Montgomery

SECOND-TEAM ALL-LEAGUE OFFENSE

Quarterback

Lucas Foye, Sr., Montgomery

Running backs

Jaden Brady, Sr., Analy

Wyatt Morris, So., Windsor

Wide receivers

Jafet Gonzalez, Sr., Analy

Dylan Gagnon, Sr., Rancho Cotate

Joseph Campbell, Jr., Windsor

Owen Faustino, Sr., Montgomery

Tight end

Talan Patrick, Jr., Santa Rosa

Offensive linemen

Aidan Woods, Jr., Cardinal Newman

Ryan Borno, Sr., Rancho Cotate

Antonio Martinez, Sr., Santa Rosa

Eden Torres, Sr., Santa Rosa

Andres Barragan, Sr., Windsor

Bryce Gonzalez, Sr., Windsor

SECOND-TEAM ALL-LEAGUE DEFENSE

Defensive backs

Diego Ruvalcaba, Sr., Analy

Jamari Gentry, So., Cardinal Newman

Owen Faustino, Sr., Montgomery

August Kingwell, Jr., Windsor

Defensive linemen

Jimmy McKenzie, So., Cardinal Newman

Eden Torres, Sr., Santa Rosa

Bryce Gonzalez, Sr., Windsor

Andres Barragan, Sr., Windsor

Inside linebackers

Zachary Homan, Jr., Cardinal Newman

Cameron Crean, Sr., Windsor

Outside linebackers

Liam Drake, Sr., Analy

Talan Patrick, Jr., Santa Rosa

Quinn Roan, Jr., Analy

COACH OF THE YEAR

DJ Sexton, Windsor

NBL-REDWOOD

CO-MOST VALUABLE PLAYER

Jaret Bosarge, QB, Sr., St. Vincent

Kai Hall, RB, Sr., St. Vincent

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Marcus Fenk, WR, Sr., Ukiah

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Nathan Rooks, LB, Sr., St. Vincent

DEFENSIVE BACK OF THE YEAR

Cameron Pippi, Sr., Healdsburg

LINEMAN OF THE YEAR

Cameron Vaughn, OL, Sr., St. Vincent

SPECIALIST OF THE YEAR

Alex Dieter, K, Sr., Maria Carrillo

FIRST-TEAM ALL-LEAGUE OFFENSE

Quarterback

Matt Erickson, Jr., Piner

Running backs

Giovanni Lucchesi, Sr., Maria Carrillo

Jeremiah Tinsley, So., Healdsburg

Wide receivers

Jack Davis, Jr., St. Vincent

Hunter Schnitzius, Sr. Ukiah

NJ Roberts, Sr., Piner

Tight end/H-back

Eddy Stone, Sr., St. Vincent

Offensive linemen

Robert Rooks, So., St. Vincent

Julian Maldonado, Sr., Ukiah

Abe Herman, Sr., Piner

Noah Lane, Jr., Maria Carrillo

Max Capone, Sr., Maria Carrillo

Alexis Gonzalez, Jr., Healdsburg

FIRST-TEAM ALL-DEFENSE

Defensive backs

Jack Davis, Jr., St. Vincent

Tobias Klein, Sr., St. Vincent

Ky Parrish, Sr., Ukiah

Jaxon Gilardo, Sr., Piner

Nehemiah Holiday, Jr., Maria Carrillo

Defensive linemen

Robert Rooks, So., St. Vincent

Julian Maldonado, Sr., Ukiah

Juan Suarez, Sr., Piner

Domenic Kayed, Jr., Maria Carrillo

Nathaniel Rowland, So., Healdsburg

Inside linebackers

Logan Bruce, So., Maria Carrillo

Jose Sanchez, Jr., Piner

Outside linebackers

Dylas Smith, Sr., Maria Carrillo

Shay Parrish, Jr., Ukiah

SECOND-TEAM ALL-LEAGUE OFFENSE

Quarterback

Johnny Silveira, Sr., Ukiah

Running backs

Jose Sanchez, Jr., Piner

Wyatt Olsen, Jr., Maria Carrillo

Wide receivers

Tye Nickens, So., St Vincent

Jaden Hernandez, So., Piner

Tight end/H-back

Brady O’Shea, Jr., Maria Carrillo

Offensive linemen

Brett Ghisletta, Jr., St. Vincent

TJ Allen, So., St. Vincent

Kieran Pedersen, Sr., St. Vincent

Elijah Ram, Jr., Ukiah

Juan Suarez, Sr., Piner

SECOND-TEAM ALL-LEAGUE DEFENSE

Defensive back

Malcom Rooks, Jr., St. Vincent

Hunter Schnitzius, Sr., Ukiah

NJ Roberts, Sr., Piner

Jeremiah Michener, Jr., Healdsburg

Cooper Wood, Sr., Maria Carrillo

Defensive linemen

Nour Elbelisy, Jr., St. Vincent

CJ Perez, Fr., St. Vincent

Conal Moran-Rivera, Jr., Piner

Mikey Michener, So., Healdsburg

Tucker Steckter, Sr., Ukiah

Inside linebackers

Dante Brown, Sr., Ukiah

Mac Cauz, Sr., St. Vincent

Outside linebackers

Joseph Edwards, So., St. Vincent

Garrett Baer, Sr., Maria Carrillo

Nico Antonini, Jr., St. Vincent