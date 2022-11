The Coastal Mountain Conference recently unveiled all-league teams for fall sports.

Here are the all-league teams for North Central League I, II and III football.

NCL I

OFFENSIVE MVP

Hank Ollenberger, Jr. Clear Lake

DEFENSIVE MVP

Tony Gersalia, Sr., Clear Lake

FIRST TEAM

Jake Soderquist, Jr., Clear Lake

Ayden Williams, Sr., Clear Lake

Saul Reyes, Jr., Clear Lake

Axel Alvarez, Sr., Clear Lake

Michael Freese, Sr., Clear Lake

Mason Caturegli, Fr., Cloverdale

Diesel Cavallo, Jr., Cloverdale

Ayal Fichtelberg, Sr., Cloverdale

Desmond Driver, Sr., Cloverdale

Chance Tager, Sr., Fort Bragg

Luke Watkins, Sr., Kelseyville

Sam Vanoven, Sr., Kelseyville

Kyle Watkins, So., Kelseyville

Steven Frace, Sr., Kelseyville

Alexis Martinez, So., Kelseyville

Jacob Urbina, Sr., Middletown

Elijah Diaz, Sr., Middletown

Jacob Pullman, So., Middletown

Brandon Costlow, Jr., Middletown

Charlie Knight, Sr., St. Helena

Micah Marquez, Jr., St. Helena

Kooper Dockins, Jr., Willits

Jadyn Arnold, Sr., Willits

Finn Lessner, So., Willits

Reece Greenberg, Sr., Willits

Trevor Wilson, Sr., Willits

Grant Forrester, Sr., Willits

HONORABLE MENTION

Diego Brewster-Ramirez, Sr., Clear Lake

Cole Grell, Jr., Cloverdale

Kevyn Castaneda, Jr., Fort Bragg

Reme Strong, So., Kelseyville

Zander Carver, Sr., Lower Lake

Evan Harper, Jr., Middletown

Charlie Maldonado, So., St. Helena

NCL II

OFFENSIVE MVP

Tim Rayford, Jr., Stuart Hall

George Gale, Sr., Branson

DEFENSIVE MVP

Andrew Williams, Sr., Stuart Hall

FIRST TEAM

Monty Craig, Fr., Stuart Hall

Brock Bisaillon, Stuart Hall

Alex Heinicke, So., Stuart Hall

Max Oenning, So., Stuart Hall

Sebastian Seidenberg, Sr., Stuart Hall

Will Schuler, Sr., Branson

Zach Olrich, Sr., Branson

Jackson Hoeveler, Sr., Branson

Nathan Kwei, Sr., Branson

Shevy Bero-Vanmeter, Jr., South Fork

Wesley Way, Sr., South Fork

John Harding, Sr., South Fork

Delaney Allison, Upper Lake

Luke Summerfield, Upper Lake

Edgar Caldera, Jr., Calistoga

Jaxon Dingel, Sr., California School for the Deaf-Fremont

HONORABLE MENTION

Maxon Craig, Fr., Stuart Hall

Morris Jacoby, So., Branson

Jasper Wilke, Sr., South Fork

Daylin Hamby, Sr., Upper Lake

Alexis Rios, Sr., Calistoga

Shlok Sooch, Sr., Cornerstone Christian

NCL III

OFFENSIVE MVP

Isaiah Velasquez, Sr., Roseland University Prep

Christian Barragan, Sr., John Swett,

DEFENSIVE MVP

Jonathan Semorile, Jr., Tomales

FIRST TEAM

Tylen Pelaez, Jr., John Swett

Christian Barragan, Sr., John Swett

Cole Carbaugh, Jr., Laytonville

Russell Fansler, Sr., Potter Valley

Noah Penry, Sr., Potter Valley

Gustavo Molina, Sr., Roseland University Prep

Rodrigo Gutierrez, Sr., Roseland University Prep

Edgar Farias, Jr., Roseland University Prep

Noah Roland, Jr., Roseland University Prep

Eddie Gutierrez, So., Roseland University Prep

Robert Whipple, Jr., Round Valley

Angelo Frease, Jr., Round Valley

Walter Marrufo, Sr., Round Valley

David Lopez, Sr., Tomales

Israel Alcantar, So., Tomales

Erik Olivares, Jr., Tomales

JR Rodas, Sr., Tomales

Jack Murray, Sr., Tomales

HONORABLE MENTION

Jack Spackek, Jr., Anderson Valley

Noah Sanchez, Sr., Anderson Valley

Jimmy Whitely, Jr., Laytonville

EJ Sandoc, So., John Swett

Nathaniel Mack, Jr., Emery

Owen Powis, Sr., Potter Valley