Prep football: Predicting Week 7 games

Records:

Last week

Gus Morris: 5-4

Kienan O’Doherty: 7-2

Overall

Gus: 49-24

Kienan: 44-29

Friday, Oct. 7

Analy at Rancho Cotate, 7 p.m.

Gus: Rancho Cotate

Kienan: Rancho Cotate

Montgomery at Cardinal Newman, 7 p.m.

Gus: Cardinal Newman

Kienan: Cardinal Newman

Windsor at Santa Rosa, 7 p.m.

Gus: Windsor

Kienan: Windsor

Maria Carrillo at Ukiah, 7 p.m.

Gus: Maria Carrillo

Kienan: Ukiah

St. Vincent at Piner, 7 p.m.

Gus: St. Vincent

Kienan: St. Vincent

Sonoma Valley at Casa Grande, 7 p.m.

Gus: Casa Grande

Kienan: Casa Grande

Cloverdale at St. Helena, 7:30 p.m.

Gus: Cloverdale

Kienan: Cloverdale

Saturday, Oct. 8

Roseland University Prep at Emery, 1 p.m.

Gus: Roseland University Prep

Kienan: Roseland University Prep

