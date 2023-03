Prep soccer: NCL I all-league winter teams

With the completion of the 2022-23 winter sports season, the North Central League unveiled all-league teams for winter sports.

Here are the all-league boys and girls winter soccer teams from the NCL I. Most NCL teams play soccer in the fall.

Boys

Most Valuable Player

Jerzain Solorio, Sr., Roseland University Prep

First team

Omar Espinoza, Sr., Roseland University Prep

Esteban Paniagua, Jr., Roseland University Prep

Rogelio Bermudez, Sr., Roseland University Prep

Ivan Camargo, Jr., Roseland University Prep

Juan Garcia, St. Helena

Justin Lopez, St. Helena

Aaron Cruz, St. Helena

Brando Diaz, St. Helena

Jose Angel Garcia, Sr., Kelseyville

Aiden Rivas, Sr., Kelseyville

Hector Munoz, Cloverdale

Honorable mention

Miguel Valenzuela, So., Roseland University Prep

José Aguilar, Sr., Roseland University Prep

Angel Machuca, Jr., Roseland University Prep

Andres Velasquez, St. Helena

Leo Rodriguez, St. Helena

Gino Hanna, St. Helena

Alex Cabrera, Sr., Kelseyville

Otoniel Rivas-Soto, So., Kelseyville

Luis Valdovinos, So., Kelseyville

Ivan Muro, Cloverdale

Cesar Gonzalez, Cloverdale

Girls

Co-Most Valuable Players

Julia Bilal, Jr., Sonoma Academy

Kate Bruntlett, So., Sonoma Academy

First team

Amaya Quintana, Sr., Sonoma Academy

Remi Shafer, Sr., Sonoma Academy

Olivia Elliott, Jr., Sonoma Academy

Avery Cline, Fr., Sonoma Academy

Mabel Wilms, Sr., St. Helena

Eva Bowen, Sr., St. Helena

Gemma Hanna, So., St. Helena

Jaqueline Pacheco, Sr., Roseland University Prep

Sierra Olivera, So., Roseland University Prep

Sherlyn Macias, Sr., Kelseyville

Aaliyah Calderon, Jr., Cloverdale

Honorable Mention

Ally Glenn, Sr., Sonoma Academy

Charlie Lewis, Sr., Sonoma Academy

Fran Zanin, Sr., Sonoma Academy

Mia Hernandez, Jr., St. Helena

Andrea Rodriguez-Mendoza, Jr., St. Helena

Anahi Galvan, Sr., Roseland University Prep

Jazmine Perez, Fr., Roseland University Prep

Kiara Rivas, Sr., Kelseyville

Guadalupe Fernandez, Sr., Kelseyville

Gissell Bucio, So., Cloverdale

Diana Arzate Wong, So., Cloverdale

You can reach Staff Writer Gus Morris at 707-304-9372 or gus.morris@pressdemocrat.com. On Twitter @JustGusPD.