The All-League softball teams from the North Bay League Oak and Redwood divisions and Vine Valley Athletic League, voted on by league coaches.

NBL-Oak

Player of the Year:

Olivia Rivera, Sr., Maria Carrillo

Pitcher of the Year:

Madison Cooper, Sr., Maria Carrillo

Coach of the Year:

Chris Hoke, Maria Carrillo

First team:

Jordyn Schrag, Jr., Analy

Callie Howard, So., Cardinal Newman

Alexis Hoke, Jr., Maria Carrillo

Kailey Yahya, Jr., Rancho Cotate

Haley Homan, So., Windsor

Alex Schmelzel, Jr., Rancho Cotate

Jordyn Johnsen, Fr., Cardinal Newman

Erin Kelleher, So., Maria Carrillo

Sarah Habkirk, Jr., Montgomery

Mia Avila, Jr., Windsor

Maddie Senkowski, Sr., Windsor

Malley Dyck, Jr., Analy

Second team:

Kaihla Javinen, So., Analy

Brooke Cooper, Sr., Maria Carrillo

Rachaely Yaya, So., Maria Carrillo

Lily Caughie, Sr., Windsor

Paige Vranesevich, Jr., Rancho Cotate

Kylee Bauman, Jr., Analy

Jayden Cox, Jr., Montgomery

Izzy Kunimune, Fr., Cardinal Newman

Sarah Khoury, Sr., Cardinal Newman

Kailee Randall, Sr., Montgomery

Kayla Mahnken, Jr., Rancho Cotate

Esperanza Marquez, Sr., Windsor

NBL-Redwood

Player of the Year:

Katarina Cespedes, Sr., St. Vincent

Pitcher of the Year:

Autumn Walker, Sr., Ukiah

First team:

Kylyn Watkins, Sr., Ukiah

Kali Garcia, Sr., Ukiah

Abby Jacobsen, Jr., Ukiah

Sage Tropf, So., Santa Rosa

Dani Lee, Sr., Santa Rosa

Kaili Maples, Jr., Santa Rosa

Rachel Wyne, Jr., Santa Rosa

Sofia Romano, Sr., St. Vincent

Makayla Bignardi, Fr., St. Vincent

Vanessa Rios, Sr., St. Vincent

Abby Highfield, Sr., Healdsburg

Bella Parra, So., Piner

Second team:

Emma Bushby, Jr., Ukiah

Gracie Murphy, So., St. Vincent

Hannah Sellards, So., Healdsburg

Izzy Osborn, Fr., Healdsburg

Mia Fahlberg, Jr., Healdsburg

Mariah Membrilla, Jr., Piner

Syd Cisneros, Jr., Elsie Allen

Seryn Rager, So., Santa Rosa

Kenna Bird, Jr., Ukiah

Aliyah Rosario, Sr., Ukiah

Alyssa Arevalos, Sr., Santa Rosa

Ileana Jimenez, So., St. Vincent

VVAL

Most Valuable Player:

Jamie McGaughey, Sr., Casa Grande

Offensive Player of the Year:

Jadia Fulcher, Jr., American Canyon

Pitcher of the Year:

Lila Partridge, So., Casa Grande

First team:

Jamie McGaughey, Sr., Casa Grande

Marissa Brody, Jr., Casa Grande

Lila Partridge, So., Casa Grande

George Moss, So., Casa Grande

Taylor Lauritsen, Jr., Vintage

Audrey Manley, Fr., Vintage

Ava Raines, So., Vintage

Hollie Pardini, Sr., Petaluma

Lily Gemma, So., Petaluma

Lily Pardini, So., Petaluma

Deja Montgomery, Fr., American Canyon

Jadia Fulcher, Jr., American Canyon

Katherine Kiser, Jr., Sonoma Valley

Kassedy Midgley, Jr., Sonoma Valley

Ella Johnson, Jr., Napa

Shelby Cramer-Padgett, So., Justin Siena

Second team:

Lauren Ketchu, So., Casa Grande

Abby McSweeney, Fr., Casa Grande

Brianna Allen, Jr., Vintage

Cienna Alvarez, Fr., Vintage

Katrina Johnson, Sr., Petaluma

Casey Sullivan, Sr., Petaluma

Kylee Sandino, Sr., American Canyon

Kayla Amormino, Jr., Sonoma Valley

Reilly Parga, Jr., Napa

