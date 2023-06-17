Prep softball: North Bay League, Vine Valley Athletic League All-League teams
The All-League softball teams from the North Bay League Oak and Redwood divisions and Vine Valley Athletic League, voted on by league coaches.
NBL-Oak
Player of the Year:
Olivia Rivera, Sr., Maria Carrillo
Pitcher of the Year:
Madison Cooper, Sr., Maria Carrillo
Coach of the Year:
Chris Hoke, Maria Carrillo
First team:
Jordyn Schrag, Jr., Analy
Callie Howard, So., Cardinal Newman
Alexis Hoke, Jr., Maria Carrillo
Kailey Yahya, Jr., Rancho Cotate
Haley Homan, So., Windsor
Alex Schmelzel, Jr., Rancho Cotate
Jordyn Johnsen, Fr., Cardinal Newman
Erin Kelleher, So., Maria Carrillo
Sarah Habkirk, Jr., Montgomery
Mia Avila, Jr., Windsor
Maddie Senkowski, Sr., Windsor
Malley Dyck, Jr., Analy
Second team:
Kaihla Javinen, So., Analy
Brooke Cooper, Sr., Maria Carrillo
Rachaely Yaya, So., Maria Carrillo
Lily Caughie, Sr., Windsor
Paige Vranesevich, Jr., Rancho Cotate
Kylee Bauman, Jr., Analy
Jayden Cox, Jr., Montgomery
Izzy Kunimune, Fr., Cardinal Newman
Sarah Khoury, Sr., Cardinal Newman
Kailee Randall, Sr., Montgomery
Kayla Mahnken, Jr., Rancho Cotate
Esperanza Marquez, Sr., Windsor
NBL-Redwood
Player of the Year:
Katarina Cespedes, Sr., St. Vincent
Pitcher of the Year:
Autumn Walker, Sr., Ukiah
First team:
Kylyn Watkins, Sr., Ukiah
Kali Garcia, Sr., Ukiah
Abby Jacobsen, Jr., Ukiah
Sage Tropf, So., Santa Rosa
Dani Lee, Sr., Santa Rosa
Kaili Maples, Jr., Santa Rosa
Rachel Wyne, Jr., Santa Rosa
Sofia Romano, Sr., St. Vincent
Makayla Bignardi, Fr., St. Vincent
Vanessa Rios, Sr., St. Vincent
Abby Highfield, Sr., Healdsburg
Bella Parra, So., Piner
Second team:
Emma Bushby, Jr., Ukiah
Gracie Murphy, So., St. Vincent
Hannah Sellards, So., Healdsburg
Izzy Osborn, Fr., Healdsburg
Mia Fahlberg, Jr., Healdsburg
Mariah Membrilla, Jr., Piner
Syd Cisneros, Jr., Elsie Allen
Seryn Rager, So., Santa Rosa
Kenna Bird, Jr., Ukiah
Aliyah Rosario, Sr., Ukiah
Alyssa Arevalos, Sr., Santa Rosa
Ileana Jimenez, So., St. Vincent
VVAL
Most Valuable Player:
Jamie McGaughey, Sr., Casa Grande
Offensive Player of the Year:
Jadia Fulcher, Jr., American Canyon
Pitcher of the Year:
Lila Partridge, So., Casa Grande
First team:
Jamie McGaughey, Sr., Casa Grande
Marissa Brody, Jr., Casa Grande
Lila Partridge, So., Casa Grande
George Moss, So., Casa Grande
Taylor Lauritsen, Jr., Vintage
Audrey Manley, Fr., Vintage
Ava Raines, So., Vintage
Hollie Pardini, Sr., Petaluma
Lily Gemma, So., Petaluma
Lily Pardini, So., Petaluma
Deja Montgomery, Fr., American Canyon
Jadia Fulcher, Jr., American Canyon
Katherine Kiser, Jr., Sonoma Valley
Kassedy Midgley, Jr., Sonoma Valley
Ella Johnson, Jr., Napa
Shelby Cramer-Padgett, So., Justin Siena
Second team:
Lauren Ketchu, So., Casa Grande
Abby McSweeney, Fr., Casa Grande
Brianna Allen, Jr., Vintage
Cienna Alvarez, Fr., Vintage
Katrina Johnson, Sr., Petaluma
Casey Sullivan, Sr., Petaluma
Kylee Sandino, Sr., American Canyon
Kayla Amormino, Jr., Sonoma Valley
Reilly Parga, Jr., Napa
You can reach Staff Writer Gus Morris at 707-304-9372 or gus.morris@pressdemocrat.com. On Twitter @JustGusPD.
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