Prep swimming/diving: Vine Valley Athletic League All-League teams
Here are the All-League boys and girls swimming and diving teams from the Vine Valley Athletic League, voted on by league coaches.
Girls
200-yard medley relay:
Justin-Siena (Kaela Fegan, Clare Cuneo, MacKenzie Kawashiri, Lila Heffernan)
Napa (Jossie Gonzalez, Helene Hoke, Sophia Ochoa, Sofia Cotant)
200-yard free:
Lila Heffernan, Justin Siena
200-yard IM:
Keona Perseveranda, American Canyon
50-yard free:
Remy Harrison, Sonoma Valley
100-yard fly:
Alejandra Valladaras, American Canyon
100-yard free:
Lila Heffernan, Justin-Siena
500-yard free:
MacKenzie Kawashiri, Justin-Siena
200-yard free relay:
Justin-Siena (Kaela Fegan, Clare Cuneo, MacKenzie Kawashiri, Lila Heffernan)
Justin-Siena (Sofia Wilson, Sam Wahle, Sophia Conley, Mady Carson)
100-yard backstroke:
Quincy Frommelt, Napa
100-yard breaststroke:
Remy Harrison, Sonoma Valley
400-yard free relay:
American Canyon (Kayden Shalhout, Holly Schofield, Keona Perseveranda, Alejandra Valladares)
Vintage (Kirin Sidhu, Gianna Ficele, Claire Lawrence, Addie Soffner)
Diving:
Jacky Madrigal, Vintage
Boys
200-yard medley relay:
American Canyon (Rowan Valladares, Gabriel Cueva, Joseph Patocchi, Raphael Cueva)
Napa (Liam Cringan, Isaac Soto-Galeana, Jonathan Mendez, Jason Longoria)
200-yard free:
Gabriel Cueva, American Canyon
200-yard IM:
Yuki Hayashi, Vintage
50-yard free:
Raphael Cueva, American Canyon
100-yard fly:
Rafael Estimo, Justin-Siena
100-yard free:
Raphael Cueva, American Canyon
500-yard free:
Jack Melanephy, Petaluma
200-yard free relay:
American Canyon (Rowan Valladares, Gabriel Cueva, Joseph Patocchi, Raphael Cueva)
Justin-Siena (Matthew Tapia, Aiden Machado, Jacob Imhoff, Pearce Alger)
100-yard backstroke:
Yuki Hayashi, Vintage
100-yard breaststroke:
Gabriel Cueva, American Canyon
400-yard free relay:
Napa (Andrew Dillon, Cameron Scargle, Carlo Delanni, Noah Hattori)
Vintage (Antonio Bazan, Quinton Fletcher, Sean Johnson, Santino Monticelli)
Diving
Lukas Rieken, Vintage
You can reach Staff Writer Gus Morris at 707-304-9372 or gus.morris@pressdemocrat.com. On Twitter @JustGusPD.
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