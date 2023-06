Prep tennis: CMC All-League teams

Here are the all-league boys tennis teams from the Coastal Mountain Conference. Voted on by league coaches.

CMC North-Middle

Pendant winner: Kelseyville

League MVP: Rylan Lipscomb, Kelseyville

First team

Evan Weller, Kelsyville

Maddy Madrzyk, Kelseyville

Nate Burge, Anderson Valley

Miriam Pullido, Cloverdale

Seth Daunch, Cloverdale

Damien Robbers, Fort Bragg

Holiday Barrett, Fort Bragg

Honorable mention

Calista Haskins, Middletown

Ryan Taylor, Kelseyville

Payton Morris, Kelseyville

Mariana Zavala, Anderson Valley

Harley Lukenbill, Willits

Maddy Borghesani, Kelseyville

Emerson Harris, Mendocino

CMC South

Pendant winner: Sonoma Academy

League MVP: Ewan Oliver, Saint Helena

First team

Alex Sae, Sonoma Academy

Peter Oliver, Saint Helena

Roman Cushman, Sonoma Academy

Colton Foster, Technology

Lynna Xu, Sonoma Academy

Xavier De Fontaine, Credo

Jake Koida, Sonoma Academy

Honorable mention

Kittrick Foster, Technology

Kenia Padilla, Tomales

Emma Cunningham, Victory Christian Academy

Gan Dunnington, Saint Helena

Sergio Rubio, Calistoga

Luna Dator, Credo

Ben Luftig, Tomales

