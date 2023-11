Prep volleyball: NBL, VVAL All-League teams

NBL-Oak

Co-Most Valuable Player

Taylor Boyce, outside hitter, Sr., Windsor

Julia Waller, outside hitter, Jr., Cardinal Newman

First team

Sydney Parlato, libero, Sr., Windsor

Haven Trechter, outside hitter, Jr., Windsor

Brielle Galli, setter, Jr., Windsor

Tessa Taylor, outside hitter, Sr., Cardinal Newman

Caroline Dougherty, libero, Sr., Cardinal Newman

Sophia Heller, outside hitter, Sr., Maria Carrillo

Haven Serpa, outside hitter, Sr., Analy

Rylee Ponce, setter, Sr., Santa Rosa

Second team

Kendall Pell, middle blocker, Jr., Windsor

Molly Ryan, middle blocker, Jr., Windsor

Marina Logan, middle blocker, Sr., Cardinal Newman

Kimberly Wilson, setter, So., Cardinal Newman

Katie Davis, middle blocker, Jr., Maria Carrillo

Ailani Murphy, outside hitter, Sr., Maria Carrillo

Nevaeh Villagomez, libero, Sr., Analy

Sidney Smelser, libero, Jr., Santa Rosa

Jasmine Mansfield, outside hitter, Jr., Montgomery

NBL-Redwood

Co-Most Valuable Players

Ava Rinehart, outside hitter, Jr., Ukiah

Abby Johnson, setter/outside hitter, Sr., Rancho Cotate

First team

Rylee Capri, Jr., Ukiah

Allie Iversen, Jr., Ukiah

Skylar Taglio, Jr., Ukiah

Jamileth Osorio-Juarez, Jr., Rancho Cotate

Jasmine Lopez, Jr., Rancho Cotate

Ava Sullivan, Sr., St. Vincent

Laurel Heaney, Sr., Healdsburg

Alondra Razo, So., Piner

Second team

Lailani Wallin, Fr., Ukiah

Alivia Iversen, Jr., Ukiah

Jillian Mefferd, Sr., Rancho Cotate

Reese Hackamack, Sr., Rancho Cotate

Johanna Stone, So., St. Vincent

Melissa Casas, Jr., Healdsburg

Jocelyn Domingez-Sanchez, Jr., Piner

Ximena Gomez, Sr., Elsie Allen

VVAL

Most Valuable Player

Anna Hanson, Sr., Justin Siena

First team

Ava Berry, Jr., American Canyon

Natani Bustos, Jr., American Canyon

Cienna Alvarez, So., Vintage

Reagan Brumfield, Sr., Justin Siena

Olvia Paxton, Jr., Sonoma Valley

Sloane Shoop, Jr., Petaluma

Second team

Giana Guintu, Sr., American Canyon

Sophia Bernabe, Jr., American Canyon

Aubrie LaPointe, Sr., Napa

Grace Geitner, So., Vintage

Jordan Washington, Jr., Justin Siena

Rannessa Rualo, Sr., Justin Siena

Honorable mention

Marissa Brody, Sr., Casa Grande

Audrey Jonas, Sr., Vintage

Olivia Weis, Fr., Vintage

Emma Schwappach, So., Petaluma

Mischa Pendleton, So., Petaluma

Lauren Keller, So., Justin Siena

Annabel Sebastiani, Sr., Sonoma Valley

You can reach Staff Writer Gus Morris at 707-304-9372 or gus.morris@pressdemocrat.com. On Twitter @JustGusPD.