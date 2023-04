Top prep track and field performances so far this season

Boys:

100m, 10.98, Jacob Pruitt, Rancho Cotate

200m, 22.30, Joseph Bowser, Montgomery

400m, 49.71, Joseph Bowser, Montgomery

800m, 1:57.51, Jared Hayes, Piner

1600m, 4:16.75, Jude DeVries, Montgomery

3200m, 9:08.05, Jude DeVries, Montgomery

110 high hurdles 15.13, Sai Vadrawale, Rancho Cotate

300 intermediate hurdles, 41.21, NJ Robert, Piner

4x100 relay, 43.01, Rancho Cotate (Halle, Pruitt, Vadrawale, Martinez)

4x400 relay, 3:29.74, Maria Carrillo (Sitton, Jepson, Ong, Gray)

High jump, 6-06, Nathan Fifer, Montgomery

Pole vault, 13-01.00, Max Pedrotti-Jacobs, Petaluma

Shot put, 47-09.50, Jake Joerger, Cardinal Newman

Discus, 155-03, Santiago Adan, Cardinal Newman

Long jump, 22-01.00, Jacob Pruitt, Rancho Cotate

Triple jump, 42-03.75, Nadav Dicovski, Middletown

Girls:

100m, 12.65, Kathryn O'Malley, Maria Carrillo

200m, 26.15, Elianah DeMange, Maria Carrillo

400m, 58.00, Elianah DeMange, Maria Carrillo

800m, 2:12.47, Hanne Thomsen, Montgomery

1600m, 4:46.61, Hanne Thomsen, Montgomery

3200m, 9:55.31, Hanne Thomsen, Montgomery

100 high hurdles, 16.82, Ariana Rogina, Montgomery

300 intermediate hurdles, 48.43, Eva Bowen, St. Helena

4x100 relay, 48.80, Maria Carrillo (Mulligan, DeMange, S. Moore, O'Malley)

4x400 relay, 4:07.18, Maria Carrillo (E. Moore, McGarva, Mulligan, O'Malley)

High jump, 5-08.00, Alexis Hunt, Maria Carrillo

Pole vault, 12-06.00, Lily Mulligan, Maria Carrillo

Shot put, 35-10.00, Siolo Lua, Rancho Cotate

Discus, 129-09, Sofia Henderson, Santa Rosa

Long jump, 18-00.75, Sophia Notaro, Vintage

Triple jump, 35-03.00, Tatiana Avila, Analy

Sources: Athletic.net and RedwoodEmpireRunning.com

NCS Season Start Date: February 6, 2023

*100m, 200m, 110H/100H and 4x100m must be both FAT and wind legal