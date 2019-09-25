Prep football: Stats leaders after Week 5

September 24, 2019, 8:03PM
Updated 1 hour ago

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PASSING YARDS

Name, school, yards

Yonaton Isack, Piner, 1,748

Trevor Anderson, Santa Rosa, 1,287

Weston Lewis, El Molino, 881

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 836

Billy Boyle, Windsor, 754

Miguel Robertson, Casa Grande, 638

Jared Stocker, Rancho Cotate, 508

Jack Hartman, Petaluma, 206

Gavin Allingham, Analy, 144

Cole Hallin, Montgomery, 135

Logan Woolsey, El Molino, 121

PASSING TOUCHDOWNS

Name, school, TDs

Yonaton Isack, Piner, 31

Trevor Anderson, Santa Rosa, 14

Billy Boyle, Windsor, 11

Weston Lewis, El Molino, 9

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 8

Miguel Robertson, Casa Grande, 7

Jared Stocker, Rancho Cotate, 5

Logan Woolsey, El Molino, 3

Gavin Allingham, Analy, 2

Jack Hartman, Petaluma, 2

Chase Vehmeyer, Windsor, 1

Cole Hallin, Montgomery, 1

Jaydon Goldberg, Piner, 1

RUSHING YARDS

Name, school, yards

Lorenzo Leon, Windsor, 583

Rasheed Rankin, Rancho Cotate, 496

Weston Lewis, El Molino, 429

Matt Herrera, Casa Grande, 418

Adrian Torres, Piner, 410

Dante Ratto, Petaluma, 386

Joey Alioto, Petaluma, 334

Jeremiah Pignataro, Windsor, 243

Dominic Giomi, Casa Grande, 239

Jalen Hall, El Molino, 236

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 178

D.J. Ramalia, El Molino, 175

Kent Gamble, Santa Rosa, 147

Shane Moran, Cardinal Newman, 111

RUSHING TOUCHDOWNS

Name, school, TDs

Rasheed Rankin, Rancho Cotate, 7

Lorenzo Leon, Windsor, 6

Weston Lewis, El Molino, 6

Adrian Torres, Piner, 6

Joey Alioto, Petaluma, 4

Dominic Giomi, Casa Grande, 4

Matt Herrera, Casa Grande, 3

Dante Ratto, Petaluma, 3

Jeremiah Pignataro, Windsor, 2

Shane Moran, Cardinal Newman, 2

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 1

Jalen Hall, El Molino, 1

RECEIVING YARDS

Name, school, yards

Isaac Torres, Piner, 635

Roman Correa, Santa Rosa, 460

Randy Clay, Santa Rosa, 428

Nico Contreras, Windsor, 399

Tsion Nunnally, Cardinal Newman, 366

Jackson Dunkle, El Molino, 363

Michael Collins, Piner, 357

Jake Herman, Piner, 332

Adrian Torres, Piner, 300

Dominic McHale, Casa Grande, 266

Giancarlo Woods, Cardinal Newman, 213

Kolby Elledge, Analy, 202

Jacob Preciado, Healdsburg, 190

Jalen Hall, El Molino, 151

Cole VanStone, El Molino, 149

Rashad Nixon, Casa Grande, 139

Landen Estrela, Windsor, 132

Justin Lafranchi, Cardinal Newman, 127

Dominic Giomi, Casa Grande, 122

Lorenzo Leon, Windsor, 117

Gianni Gigliello, Rancho Cotate, 108

Ryan Sillivan, Petaluma, 104

RECEIVING TOUCHDOWNS

Name, school, TDs

Isaac Torres, Piner, 14

Michael Collins, Pine, r8

Nico Contreras, Windsor, 6

Tsion Nunnally, Cardinal Newman, 5

Roman Correa, Santa Rosa, 5

Jackson Dunkle, El Molino, 5

Jake Herman, Piner, 5

Dominic McHale, Casa Grande, 5

Randy Clay, Santa Rosa, 4

Adrian Torres, Piner, 4

Giancarlo Woods, Cardinal Newman, 3

Landen Estrela, Windsor, 3

Jalen Hall, El Molino, 2

Cole VanStone, El Molino, 2

Rashad Nixon, Casa Grande, 2

Ryan Sillivan, Petaluma, 2

Lorenzo Leon, Windsor, 1

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