Prep football: Stats leaders after Week 5
PASSING YARDS
Name, school, yards
Yonaton Isack, Piner, 1,748
Trevor Anderson, Santa Rosa, 1,287
Weston Lewis, El Molino, 881
Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 836
Billy Boyle, Windsor, 754
Miguel Robertson, Casa Grande, 638
Jared Stocker, Rancho Cotate, 508
Jack Hartman, Petaluma, 206
Gavin Allingham, Analy, 144
Cole Hallin, Montgomery, 135
Logan Woolsey, El Molino, 121
PASSING TOUCHDOWNS
Name, school, TDs
Yonaton Isack, Piner, 31
Trevor Anderson, Santa Rosa, 14
Billy Boyle, Windsor, 11
Weston Lewis, El Molino, 9
Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 8
Miguel Robertson, Casa Grande, 7
Jared Stocker, Rancho Cotate, 5
Logan Woolsey, El Molino, 3
Gavin Allingham, Analy, 2
Jack Hartman, Petaluma, 2
Chase Vehmeyer, Windsor, 1
Cole Hallin, Montgomery, 1
Jaydon Goldberg, Piner, 1
RUSHING YARDS
Name, school, yards
Lorenzo Leon, Windsor, 583
Rasheed Rankin, Rancho Cotate, 496
Weston Lewis, El Molino, 429
Matt Herrera, Casa Grande, 418
Adrian Torres, Piner, 410
Dante Ratto, Petaluma, 386
Joey Alioto, Petaluma, 334
Jeremiah Pignataro, Windsor, 243
Dominic Giomi, Casa Grande, 239
Jalen Hall, El Molino, 236
Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 178
D.J. Ramalia, El Molino, 175
Kent Gamble, Santa Rosa, 147
Shane Moran, Cardinal Newman, 111
RUSHING TOUCHDOWNS
Name, school, TDs
Rasheed Rankin, Rancho Cotate, 7
Lorenzo Leon, Windsor, 6
Weston Lewis, El Molino, 6
Adrian Torres, Piner, 6
Joey Alioto, Petaluma, 4
Dominic Giomi, Casa Grande, 4
Matt Herrera, Casa Grande, 3
Dante Ratto, Petaluma, 3
Jeremiah Pignataro, Windsor, 2
Shane Moran, Cardinal Newman, 2
Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 1
Jalen Hall, El Molino, 1
RECEIVING YARDS
Name, school, yards
Isaac Torres, Piner, 635
Roman Correa, Santa Rosa, 460
Randy Clay, Santa Rosa, 428
Nico Contreras, Windsor, 399
Tsion Nunnally, Cardinal Newman, 366
Jackson Dunkle, El Molino, 363
Michael Collins, Piner, 357
Jake Herman, Piner, 332
Adrian Torres, Piner, 300
Dominic McHale, Casa Grande, 266
Giancarlo Woods, Cardinal Newman, 213
Kolby Elledge, Analy, 202
Jacob Preciado, Healdsburg, 190
Jalen Hall, El Molino, 151
Cole VanStone, El Molino, 149
Rashad Nixon, Casa Grande, 139
Landen Estrela, Windsor, 132
Justin Lafranchi, Cardinal Newman, 127
Dominic Giomi, Casa Grande, 122
Lorenzo Leon, Windsor, 117
Gianni Gigliello, Rancho Cotate, 108
Ryan Sillivan, Petaluma, 104
RECEIVING TOUCHDOWNS
Name, school, TDs
Isaac Torres, Piner, 14
Michael Collins, Pine, r8
Nico Contreras, Windsor, 6
Tsion Nunnally, Cardinal Newman, 5
Roman Correa, Santa Rosa, 5
Jackson Dunkle, El Molino, 5
Jake Herman, Piner, 5
Dominic McHale, Casa Grande, 5
Randy Clay, Santa Rosa, 4
Adrian Torres, Piner, 4
Giancarlo Woods, Cardinal Newman, 3
Landen Estrela, Windsor, 3
Jalen Hall, El Molino, 2
Cole VanStone, El Molino, 2
Rashad Nixon, Casa Grande, 2
Ryan Sillivan, Petaluma, 2
Lorenzo Leon, Windsor, 1