Prep football: Stats leaders after Week 6

INDIVIDUAL LEADERS

Through Week 7 (Oct. 4-5)

PASSING YARDS

Yonaton Isack, Piner, 2,309

Trevor Anderson, Santa Rosa, 1,287

Weston Lewis, El Molino, 1,107

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 1,065

Billy Boyle, Windsor, 915

Miguel Robertson, Casa Grande760

Jared Stocker, Rancho Cotate, 508

Gavin Allingham, Analy, 478

Cole Hallin, Montgomery, 279

Jack Hartman, Petaluma, 222

PASSING TDS

Yonaton Isack, Piner, 39

Billy Boyle, Windsor, 14

Trevor Anderson, Santa Rosa, 14

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 10

Weston Lewis, El Molino, 10

Miguel Robertson, Casa Grande, 9

Gavin Allingham, Analy, 6

Jared Stocker, Rancho Cotate, 5

Logan Woolsey, El Molino, 3

RUSHING YARDS

Weston Lewis, El Molino, 642

Lorenzo Leon, Windsor, 610

Mason Frost, Santa Rosa, 565

Adrian Torres, Piner, 557

Rasheed Rankin, Rancho Cotate, 496

Dante Ratto, Petaluma, 431

Matt Herrera, Casa Grande, 424

Joey Alioto, Petaluma, 338

Shane Moran, Cardinal Newman, 285

Jalen Hall, El Molino, 283

Dominic Giomi, Petaluma, 261

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 259

Jeremiah Pignataro, Windsor, 243

Randall Braziel, Petaluma, 206

Cody Dugan, Healdsburg, 195

DJ Ramalia, El Molino, 187

Alberto Cuevas, Santa Rosa, 152

Kent Gamble, Santa Rosa, 147

Allen Gray, Montgomery, 120

Kaden Fox, Analy, 94

Jayden Herrera, Rancho Cotate, 90

RUSHING TOUCHDOWNS

Weston Lewis, El Molino, 11

Adrian Torres, Piner, 9

Lorenzo Leon, Windsor, 7

Rasheed Rankin, Rancho Cotate, 7

Mason Frost, Santa Rosa, 7

Joey Alioto, Petaluma, 4

Dominic Giomi, Petaluma, 4

Shane Moran, Cardinal Newman, 4

Dante Ratto, Petaluma, 3

Matt Herrera, Casa Grande, 3

Jackson Pavitt, Cardinal Newman, 3

RECEIVING YARDS

Isaac Torres, Piner, 765

Nico Contreras, Windsor, 508

Randy Clay, Santa Rosa, 504

Roman Correa, Santa Rosa, 483

Jake Herman, Piner, 465

Jackson Dunkle, El Molino, 427

Adrian Torres, Piner, 397

Tsion Nunnally, Cardinal Newman, 366

Michael Collins, Piner, 357

Giancarlo Woods, Cardinal Newman, 309

Dominic McHale, Casa Grande, 307

Jacob Preciado, Healdsburg, 299

Cole VanStone, El Molino, 230

Jalen Hall, El Molino, 209

Kolby Elledge, Analy, 202

Justin Lafranchi, Cardinal Newman, 165

Dominic Giomi, Casa Grande, 162

Mason Frost, Santa Rosa, 144

Rashad Nixon, Casa Grande, 139

Landen Estrela, Windsor, 139

DJ Ramalia, El Molino, 137

Sumail Berhe, Piner, 131

RECEIVING TOUCHDOWNS

Isaac Torres, Piner, 16

Michael Collins, Piner, 9

Nico Contreras, Windsor, 8

Jake Herman, Piner, 7

Dominic McHale, Casa Grande, 6

Tsion Nunnally, Cardinal Newman, 5

Roman Correa, Santa Rosa, 5

Jackson Dunkle, El Molino, 5

Randy Clay, Santa Rosa, 5

Adrian Torres, Piner, 4

Giancarlo Woods, Cardinal Newma, 4

Landen Estrela, Windsor, 3

Jalen Hall, El Molino, 2

Cole VanStone, El Molino, 2

Ethan Ransome, El Molino, 2

Rashad Nixon, Casa Grande, 2

Ryan Sillivan, Petaluma, 2

NOTE: Individual leaders are compiled for the North Bay League and Vine Valley Athletic League only, as reported by team coaches and staff.