Local prep and college scores for Wednesday, Feb. 5

Men’s college golf

CSU San Marcos Fujikura Invitational

AT VISTA

Final Team Scores

Top 10 of 16

1. UC San Diego 292-294-302—888 +24

T2. Oklahoma Christian 298-287-305—890 +26

T2. CSU San Marcos 305-292-293—890 +26

4. Chico State 302-291-304—897 +33

5. Stanislaus State 298-294-311—903 +39

6. Redlands 310-297-298—905 +41

7. Westminster College 319-289-298—906 +42

8. Sonoma State 299-305-303—907 +43

9. Victoria (B.C.) 313-295-300—908 +44

10. Cal Lutheran 300-304-305—909 +45

Final Sonoma State Scores

4. Devin Gregg 75-72-71—218 +2

T37. Blake Bourelle 73-79-77—229 +13

T44. Dylan Otto 73-79-79—231 +15

T61. Thomas Jenkins 78-76-81—235 +19

T61. Maximilian Morris 81-78-76—235 +19

High school boys basketball

NBL-Redwood

AT FORESTVILLE

Healdsburg 19 28 21 14 — 82

El Molino 8 9 6 11 — 34

Healdsburg: Dylan Hayman 23, Gavin Vogensen 10, Chase Sommer 9, Philip Helfrick 9.

El Molino: Saben Attebury 10.

Records: Healdsburg 21-3, 9-0; El Molino 3-22, 1-8

Notable: Healdsburg clinched the NBL-Redwood title.

AT MARIA CARRILLO

Rancho Cotate 10 14 8 21 — 53

Maria Carrillo 18 9 18 16 — 61

Rancho Cotate: Andrew Pengle 29.

Maria Carrillo: Bennett Rogers 17, Ryan Murgatroyd 12.

NBL-Oak

AT PINER

Santa Rosa 17 8 9 9 — 43

Piner 9 13 18 15 — 55

Santa Rosa: Isidro Garcia 16, Will Logue 10.

Piner: Jordin Lovelace 14, Adonis Gutierrez 11.

AT WINDSOR

Windsor 57, Cardinal Newman 55

SSBL

AT SEBASTOPOL

Rio Lindo 8 9 18 10 — 45

Summerfield Waldorf 15 10 18 15 — 58

Rio Lindo: Ethan Williams 23.

Summerfield Waldorf: Reed Hayes 15, Hudson Yoxall 14, Mando Ramos 14, Mason Stainbrook 10.

Record: Summerfield Waldorf 10-9, 5-4

High school girls basketball

VVAL

AT PETALUMA

Casa Grande 7 13 11 13 — 44

Petaluma 7 18 7 17 — 49

Casa Grande: Trinity Merwin 10 (6 steals), Emma Reese 8, Jamie McGaughey 8 (12 rebounds).

Petaluma: Shariene Arikat 15, Mallory O’Keefe 13 (3 3’s), Rose Nevin 11.

Records: Casa Grande 13-9, 9-1; Petaluma 15-7 5-4

Notable: Casa Grande clinched the Vine Valley Athletic League championship with only two games remaining and second-place Napa falling at American Canyon.

High school boys soccer

NBL-Redwood

AT CARDINAL NEWMAN

Maria Carrillo 0 3 — 3

Cardinal Newman 0 0 — 0

Maria Carrillo goals: Matt Wojick, Franco Canseco, Rohan Crossland. Assists: Rohan Crossland 2.

Notable: Maria Carrillo goalie Edgar Guerra posted the shutout.

Records: Maria Carrillo 12-3-3, 7-2-1; Cardinal Newman 13-6-2, 4-5-1

High school girls soccer

VVAL

AT PETALUMA

Casa Grande 1, Petaluma 0

Casa Grande goal: Savannah Sunshine.

AT VINTAGE

Vintage 2, Sonoma Valley 1

Sonoma Valley goal: Chelsea Young. Assist: Alexia Contreras.

Tuesday’s Result

NBL-Oak

AT MARIA CARRILLO

Ukiah 0 0 — 0

Maria Carrillo 1 4 — 5

Maria Carrillo goals: Brynn Howard 3, Carina Fernandez, Madelyn Gmitter. Assists: Annie Sullivan 2, Cassady Carpenter, Ally Fisicaro, Audrey Dunbar.

High school wrestling

NBL-Oak

AT CARDINAL NEWMAN

Healdsburg 36, Cardinal Newman 30

108: Double forfeit

115: Cameron Pippi (H) won by forfeit

122: Hunter Halkovich (CN) dec. Elias Flores 8-0

128: Anthony Francis (H) won by forfeit

134: Manny Garcia (CN) won by forfeit

140: Dimitri Tannous (CN) dec. Dalton Ortiz 10-8

147: Eric Scrivanich (CN) TF Eliot Gomez 16-1

154: Kevin Trebilcock (H) pin JC Gamino

162: Dillon Dunkel (H) pin KJ Born

172: Jesus Anguiano (H) pin Luca Castello

184: Daniel Boyle (CN) won by forfeit

197: Ruby Joseph (CN) won by forfeit

222: Jesse Graves (H) won by forfeit

287: Double forfeit

VVAL

AT CASA GRANDE

Boys: Petaluma 21, Casa Grande 43

106: Dylan Baltazar (P) p. Caleb Kerch 4:36

113: Nick Trave (P) p. Liam Walsh 0:27

122: Samuel Virkus (CG) p. Collin Ferrero 5:22

128: Colin Hilliard (CG) d. Zachary Engler 9-4

134: Tim Vestnys (CG) md Carlos Calito Garcia 11-2

140: Ryan Naugle (CG) p. Eli Galaudet-Freeman 0:42

145: Lukas Bettencourt (P) d. Trevor Chavez 7-1

154: Joseph Mcguire (CG) d. Nathan Corwin 8-4

162 Ethan Falkenberg (CG) d. Ryan Castiglia 6-1

172: Jacob Isola (CG) d. Mario Zarco TB-1

184: Zach Babel (CG) d. Nick Tarca 6-0

197: Jack Santos (P) p. Steven Isaacs 1:36

222: Connor Gloster (CG) p. Aiden Webb 1:40

285: Jack Faris (CG) p. Carlos De La Torre 0:57

Girls: Petaluma 48, Casa Grande 18

101: Ameila Grevin (P) won by forfeit

106: Kathryn Samford (P) won by forfeit

111: Brooklyn Shattuck (P) won by forfeit)

121: Bella Miller (P) won by forfeit

126: Kimberly Larsen (P) won by forfeit

133: Adriana Borjas (P) won by forfeit

138: Logan Pomi (P) p. Lilly Harden 1:05

150: Arora Vierra (CG) p. Shalynn Baker 3:44

160: Kaia Stites (CG) p. Gianna Giovacchini 2:45

170: Carla Maldonado Chairez (P) p. Skyler Finley 4:46

235: Lillian McCoy (CG) won by forfeit

NBL-Redwood

AT SEBASTOPOL

Boys: Analy 54, El Molino 12

Girls: Analy 18, El Molino 24